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Samsung’un katlanabilir telefonunun çıkış dönemi netleşiyor

Samsung uzun bir süredir katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışmalar yürütüyor. Hatta MWC 2017’de bu cihazların prototiplerinin gösterilebileceği de geçen günlerde öne sürülmüştü. Şimdi ise Samsung’un katlanabilir telefonunun çıkış takvimi netleşmeye başladı.

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Galaxy X olarak anılması beklenen modelin daha önce 2017’nin 3. veya 4. çeyreğinde satışa sunulabileceğini sizlere aktarmıştık. Fakat şimdi piyasaya sürüleceği dönemle ilgili olarak yeni bilgiler gün ışığına çıktı.
 
Buna göre 2017’nin son çeyreğinde Samsung’un çok az miktarda katlanabilir telefon üreteceği ve seri üretime henüz geçmeyeceği belirtiliyor. Bu da 2017 içerisinde telefonun tüm dünyada satışa sunulması ihtimalini oldukça azaltıyor. Telefonun seri üretiminin ise 2018’in 2. çeyreğine kadar başlaması beklenmiyor.
 
Belirtilenlere göre 2017’de çıkması beklenen cihazın 2018’e doğru kaymasındaki en büyük neden teknik sorunlar. Katlanabilir yapıdaki cihazın malzemesinin kaliteli olması ve uzun süre boyunca sorun çıkarmadan kullanılması gerekiyor.
 
Cihaz için gerekli olan plastik malzemenin yüksek miktarda ve dayanıklı bir şekilde üretilmesi ise zor olabiliyor. Eğer Samsung bu sorunları erkenden aşabilirse telefonun 2018’in başlarında görme ihtimalimiz de mevcut. Ancak en kötü ihtimalle 2. çeyrekte cihazın karşımıza çıkması bekleniyor. Küçük çaplı üretimin başlayacağı 2017’nin 4. çeyreğinde cihazla ilgili tüm detayların açığa çıkacağı düşünülüyor.

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