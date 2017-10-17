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Samsung’un yeni tabletinde beklenmedik özellik

Apple’ın iPad ailesi karşısında ezici bir yenilgi yaşayan Android tabletler, çok fazla gündeme gelmiyor olsalar da yaşamaya devam ediyorlar. Bu alanın öncü isimlerinden Samsung ise yeni tablet modeli Galaxy Tab Active 2 ile ilginç bir özelliği “yeniden” hayatımıza sokmaya hazırlanıyor.

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Samsung’un 2014 yılında lanse ettiği zorlu şartlara dayanıklı tablet modeli Galaxy Tab Active, yakın zaman içerisinde yerini Galaxy Tab Active 2‘ye bırakmaya hazırlanıyor. Sızıntılardan duyduğumuz kadarıyla Samsung tarafından geliştirilen Exynos 7870 işlemci, ARM Mali-T830 grafik birimi, 3 GB RAM, 16 GB dahili depolama, 1280×800 piksel çözünürlüğe sahip 8 inç ekran gibi detaylara sahip olacak tablet, Samsung sunucularından sızdırılan kullanma klavuzu görseline bakıldığı zamansa bataryasının değiştirilmesine izin verecek. 
 
 
Uzun süredir görmediğimiz bu özellik ile fark yaratacak ve araziye çıkıldığı zaman “şarj bitti” sorunu yaşatmayacak olan Galaxy Tab Active 2, değiştirilebilir bataryasını korucuyu özelliğe sahip arka kapağının altında taşıyacak. Üretim amacı gereği ön yüzünde fiziksel kontrol tuşları bulanacak tablet, doğal olarak su ile toza karşı da oldukça dayanıklı olacak.
 
 
GPS, NFC, 4G LTE ve WiFi gibi kablosuz bağlantı seçenekleriyle geleceği söylenen Samsung’un zorlu şartlara dayanıklı tablet modeli Galaxy Tab Active 2, dijital asistan Bixby ön yüklü olarak kutudan çıkacak ve S-Pen stylus kalem modelini direkt olarak koruyucu kılıfı üzerinde taşıyabilecek. (LOG)

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