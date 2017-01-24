Samsung’un yeni tabletine ait son detaylar

Önümüzdeki ayın sonunda Barselona’daki fuarda gün ışığına çıkacağı iddia edilen tablet, Galaxy Tab S2’nin başarınısı sürdürmesi bekleniyor. Gelen son bilgilere göre Galaxy Tab S3 gücünü Exynos 7420 işlemcisinden ve 4 GB RAM’den yer alacak. Bir önceki modelde Samsung, Exynos 5433 işlemcisi ve 3 GB RAM tercihinde bulunmuştu.

Tabletin depolama çözümünde UFS 2.0 hafıza teknolojisinin kullanılacağı belirtiliyor. Bu teknoloji sayesinde tabletin hızıyla ön plana çıkacağı dile getiriliyor. 8 ve 9.7 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla birlikte geleceği konuşulan tabletin ekran çözünürlüğünün 2048 x 1536 piksel çözünürlüğe destek vereceği belirtiliyor.