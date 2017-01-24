Samsung’un yeni tabletine ait son detaylar
Samsung’un yeni amiral gemisi tableti olacağı söylenen Galaxy Tab S3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen IFA Fuarı’nda tanıtılacağı iddia edilen ve daha sonrasında tanıtım tarihi ertelenen tabletin Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyor.
Önümüzdeki ayın sonunda Barselona’daki fuarda gün ışığına çıkacağı iddia edilen tablet, Galaxy Tab S2’nin başarınısı sürdürmesi bekleniyor. Gelen son bilgilere göre Galaxy Tab S3 gücünü Exynos 7420 işlemcisinden ve 4 GB RAM’den yer alacak. Bir önceki modelde Samsung, Exynos 5433 işlemcisi ve 3 GB RAM tercihinde bulunmuştu.
Tabletin depolama çözümünde UFS 2.0 hafıza teknolojisinin kullanılacağı belirtiliyor. Bu teknoloji sayesinde tabletin hızıyla ön plana çıkacağı dile getiriliyor. 8 ve 9.7 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla birlikte geleceği konuşulan tabletin ekran çözünürlüğünün 2048 x 1536 piksel çözünürlüğe destek vereceği belirtiliyor.
Son günlere çoğu mobil cihazda karşımıza çıkan USB Type-C ve ana ekran tuşuna entegre edilen parmak izi sensörü tablette yer alması beklenen diğer özellikler arasında. Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacağı ifade edilen tabletin bir önceki modelde olduğu gibi inceliğiyle tüm dikkatleri üstüne çekmesi bekleniyor.
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