Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

Samsung’un zorlu koşullara dayanıklı yeni telefonu

Samsung’un zorlu koşullara dayanıklı yeni telefonu gün ışığına çıktı. 2015 yılında tanıtılan Samsung Galaxy Xcover 3’ün yerini alacağı belirtilen telefon Wi-Fi İttifakı’nda ortaya çıktı. Şu anda SM-G390F model numarası taşıyan telefonun Samsung Galaxy Xcover 4 olarak kullanıcıların beğenisine sunulacağı dile getiriliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelmesi beklenen telefonun ne gibi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor. Dayanıklılık açısından bir önceki modelle aynı olmasını beklediğimiz Samsung Galaxy Xcover 4’ün performans açısından selefinden ayrılacağını şimdiden söylemek mümkün.
 
İsterseniz Galaxy Xcover 3’ün özelliklerini tekrardan hatırlatalım. Dayanıklılık standardı IP67 sertifikasına sahip olan Galaxy Xcover 3, 1 metre derinlikte yarım saat boyunca su geçirmeden kalabiliyor. 1,2 metreden düşmelere karşı ve toza karşı da dayanıklı olan telefon, MIL-STD 810G askeri sertifikaya da sahip.
 
1,2 GHz dört çekirdekli işlemcinin ve 1,5 GB’lık RAM’in yer aldığı Galaxy Xcover 3’te 800×480 piksel çözünürlüklü 4,5 inç ekran ve 8 GB dahili hafıza bulunuyor. Samsung Galaxy Xcover 4’ün 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Barselona’da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyor.
 
Telefonun satış fiyatı henüz ortaya çıkmasa da Samsung Galaxy Xcover 4’ün Avrupa’da 200-300 euro fiyat aralığında kullanıcıların beğenisine sunulacağı iddia ediliyor. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA