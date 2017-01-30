Samsung’un zorlu koşullara dayanıklı yeni telefonu

Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelmesi beklenen telefonun ne gibi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor. Dayanıklılık açısından bir önceki modelle aynı olmasını beklediğimiz Samsung Galaxy Xcover 4’ün performans açısından selefinden ayrılacağını şimdiden söylemek mümkün.

İsterseniz Galaxy Xcover 3’ün özelliklerini tekrardan hatırlatalım. Dayanıklılık standardı IP67 sertifikasına sahip olan Galaxy Xcover 3, 1 metre derinlikte yarım saat boyunca su geçirmeden kalabiliyor. 1,2 metreden düşmelere karşı ve toza karşı da dayanıklı olan telefon, MIL-STD 810G askeri sertifikaya da sahip.

1,2 GHz dört çekirdekli işlemcinin ve 1,5 GB’lık RAM’in yer aldığı Galaxy Xcover 3’te 800×480 piksel çözünürlüklü 4,5 inç ekran ve 8 GB dahili hafıza bulunuyor. Samsung Galaxy Xcover 4’ün 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Barselona’da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyor.

Telefonun satış fiyatı henüz ortaya çıkmasa da Samsung Galaxy Xcover 4’ün Avrupa’da 200-300 euro fiyat aralığında kullanıcıların beğenisine sunulacağı iddia ediliyor.