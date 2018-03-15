Sanal gerçeklik gözlüğü iş güvenliği aracı oldu

Görme, duyma ve hareket yetilerinin etkin şekilde kullanılabildiği sanal gerçeklik teknolojisi, farklı alanlarda kendine yer buluyor. Yaşam, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (YİSGÜM) iş kazalarının engellenmesi adına yapılan çalışmalarda bu teknolojiden faydalanarak farklı bir eğitim sunuyor. Merkezin sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanarak geliştirdiği eğitim modülü, işçilerin zarar görmeden, çalışma ortamlarındaki olası tehlikelerin sonuçlarını deneyimlemeleri, hissetmeleri ve öğrendikleri bilgileri daha fazla hatırlamalarını sağlıyor.

ORTAM DENEYİMLENİYOR

Sanal gerçeklik gözlüklerini takan kursiyer eğitim için tasarlanan özel çalışma alanına giriyor. Seçimlerinin sonuçlarının gerçek hayatta olduğu gibi yaşıyor. Söz konusu eğitim modülüyle edinilen deneyimlerin geleneksel bir eğitimden daha uzun ve kalıcı şekilde hatırlanması sağlanıyor. YİSGÜM Genel Müdürü Selçuk Özdemir, sanal gerçekliğin kişinin sanal ortam oluşturarak bunu deneyimlemesiyle ilgili olduğunu söyledi.

PUAN SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA

Özdemir, eğitim modülü için sanal gerçeklik gözlüğüne uygun bir yazılım yapıldığını anlatarak, sensörlerle gözlüğün algılandığını ve bu sayede gerçek hayat hissinin verilebildiğini söyledi. Özdemir, eğitim süresince verilen doğru veya yanlış kararların da puanlandırıldığını belirterek yöntemin 3 aydır kullanıldığını söyledi.

150 BİN TL MALİYET

Modern İnnova firmasıyla çözüm ortağına imza attıklarını aktaran Özdemir, şirket olarak projenin senaryosunu oluşturduklarını çözüm ortaklarıyla ise yazılımını yaptığını bildirdi. Özdemir, birçok iş güvenliği eğitiminin sıkıcı geçtiğine ve geleneksel eğitimlerde istenilen seviyeye gelinemediğine işaret ederek, şöyle konuştu: “Bir başkasının size aktardığı duyguyu unutabilirsiniz ama deneyimlediğiniz etken olduğunuz bir anı unutmanız çok daha zor. Biz de Sanal Gerçeklikle İş Güvenliği Çözümü adını verdiğimiz sistemle katılımcıya yüksekten düşmenin ne olduğunu algılatıyoruz.” Projeyi hayata geçirebilmek için 1.5 yıl çalıştıklarını belirten Özdemir, eğitim modülünün 150 bin liraya mal olduğunu kaydetti.