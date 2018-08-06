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Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde ilan edilen 'Sanayi Doktora Programı'na başvuruların 28 Eylül'de sona ereceğini bildirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sanayide ihtiyaç  duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının artık  üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirileceğini belirtti.
 
Söz konusu programa ilişkin çağrının açıldığını anımsatan Varank, son  başvuru tarihinin 28 Eylül olduğunu kaydetti.
 
TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamındaki öğrenciler, eğitimleri  süresince ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında istihdam desteği  alabilecek. Böylece program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı  istihdam edilmesi teşvik edilecek. Bu sayede hibe ve yatırım destekleriyle  hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen  seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve  nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacak. Söz konusu amaç doğrultusunda  firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalarla işbirliği içinde kritik  doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesine imkan tanınacak.
 
Sanayi Doktora Programı çağrısına yurt içinde doktora eğitimi veren  devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, ilgili kanun kapsamında yeterlik almış  araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliğiyle başvuru  yapılabilecek. Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklar  bünyesindeki sermaye şirketleri ve özel sektör kuruluşları projeye dahil  olabilecek.
 
Başvurular "e-bideb.tubitak.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

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