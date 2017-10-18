Şarja takılı iPhone 8 patlamış halde bulundu

Apple, iPhone 8 serisini 22 Eylül'de yurt dışında satışa çıkardı. Geçtiğimiz hafta ise iPhone 8 Plus modelinin şarj olurken bataryasının şiştiğini sizlere aktarmıştık. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Apple sözcüsü, şişen batarya problemini ve olayı incelediklerini doğrulamıştı. Çin'den gelen yeni iddialara göre bir kadın, geceden şarja taktığı iPhone 8'i Sabah patlamış halde buldu.

Her şeyden önce, bu raporun Çin'den geldiğini ve olayın nasıl gerçekleştiği ve üçüncü parti aksesuarların kullanılıp kullanılmadığı hakkında çok sınırlı bilgi içerdiğini belirtelim.

OrientalDaily adlı Çinli haber sitesinde yer alan habere göre, Xiaomin isimli bir kadın, babası için aldığı iPhone 8’i geceden şarja taktı. Sabah uyandığında ise iPhone’unun arkasında kocaman bir delik olduğunu ve dumanlar çıktığını fark eden genç kadın, cihazın üzerine hemen su döktüğünü söyledi.

Daha önce ortaya çıkan iddialar bataryaların yalnızca şiştiğini ve cihazı ikiye ayırdığını gösteriyordu. Fakat görünüşe göre cihaz uzun süre şarjda kaldığında patlayabiliyor.

Geçmişte Samsung ve Apple'ın aşırı ısınmış batarylarının telefonları yaktığını sizlere aktarmıştık. Bu sefer, patlamanın bir sonucu olarak telefonun arka kısmı ciddi şekilde hasar gördü.

Kadının iPhone patladığında uyanmaması ve iPhone 8 prize takılıyken çıkan dumanı görüp üzerine su dökmesi biraz garip geliyor. Siz prize takılı bir cihazın üzerine sakın su dökmeyin.

Çin raporuna göre, kadın Apple'a ulaştı ancak şirket henüz duruma yanıt vermedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, eğer bu rapor gerçekse, iPhone 8 için büyük bir sorun olabilir. Yine de, bu hikayede pek mantıklı görünmeyen pek çok ayrıntı var. Ayrıca şu ana kadar ortaya atılan batarya şişme iddiaları iPhone 8 Plus’a aitti. Çin’de patlayan bu iPhone ise iPhone 8.