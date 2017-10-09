Kale Grubu ile Rolls Royce uçak motoru için şirket kurdu

Okyay, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği Savunma Sanayi Zirvesi'nde ?yaptığı konuşmada, Kale Grubu'nun kurucusu rahmetli İbrahim Bodur'un "milli sanayi" ve "dışa bağımlılıktan kurtulma" hedefleri bulunduğunu hatırlattı.

Bugün itibarıyla savunma sanayisinde ciddi bir faaliyet gösterdiklerini anlatan Okyay, 1970'li yıllarda amatörce yaptıkları bazı savunma sanayisi faaliyetlerinin 1980'lerin ikinci yarısında profesyonelleşmeye başladığını ifade etti.

Okyay, 1990'lı yılların ortalarından itibaren Türkiye'nin ilk çok namlulu roket ve füze fırlatıcı platformlarını geliştirdiklerini, takip eden yıllarda yine çok uluslu savunma sanayisi programlarında rol aldıklarını söyledi.

Osman Okyay, şunları kaydetti:

Bugün F35 uçakları üzerinde 400'den fazla parçamız bulunuyor. 2000'lerin ortasından itibaren Boeing firmasının direkt alt yapımcısı olarak yüzlerce parçasını üretiyoruz. Ancak geçtiğimiz yıl Boeing 777'ler için çok önemli mekanizma olan Krueger Flap grubunun parça üretiminin yanı sıra montajını da üstlendik. Yine bu proje kapsamında uçağının iniş takımlarının parçalarını üreteceğiz. Öte yandan milli projelerimiz arasında sayılabilecek Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz milli piyade tüfeği projesinde seri üretime başladık. Diğer milli ve özgün geliştirme projemiz turbo jet motor. Türkiye'de geliştirilecek ilk jet motoru konumunda olan bu projeye 5 yıldır çalışmaktayız. Bu projede sadece motorun kalbi denilen kısmı değil tüm alt sistemler milli olarak geliştirildi.

Okyay, geçen aylarda Türkiye'nin en önemli havacılık ve sanayi projesi olan TFX milli savaş uçağının motorunu geliştirme hedefiyle Rolls Royce ile ortak bir şirket kurduklarını kaydederek, "Projenin gerçekleşmesi ve bize görev verilmesi halinde 400'e yakın Türk mühendisin görev alacağı, Türkiye'de üretilip ihraç edilecek olan 5. nesil savaş uçağı motoru geliştirilecek." dedi.

"Türkiye'de çok fazla pazar fırsatı var"

ABD'li savunma sanayi şirketi Teal Group Yönetici Direktörü Joel Johnson ise Orta Asya ülkelerine kıyasla Batı Avrupa ve Amerika için Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Gelecek 10 yılda dünya savunma sanayisinde en büyük 5 şirketinin değişmeyeceğini belirten Johnson, bunların Airbus, Bell, Boeing, Leonardo ve Sikorsky olduğunu kaydetti.

Johnson, "İnsansız Hava Araçları (İHA) çok fazla şeyi değiştirdi. Onları denizde ve karada görmeye başlayacağız. Ama şu anki sorun makul fiyata İHA araçları bulunamaması." diye konuştu.

Yapay zeka konusunda eğitimlerinin nasıl olacağıyla ilgili endişeler bulunduğunu aktaran Johnson, "Öldürücü sistemleri kullanırken karar alma aşamasında ne kadar ileri gidilecek gibi konular önemli." dedi.

Johnson, 3 boyutlu yazıcıların hem atıkları azalttığını hem de bu yazıcılar sayesinde uçaklarda o kadar parça tutulmasına gerek kalmadığının altını çizdi.

Mühendislerin yeniliklere açık olması gerektiğini belirten Johnson, "Tasarımdan sorumlu insanlar gittikçe daha güçlü hale gelecek." ifadesini kullandı.

Johnson, Türkiye'de savuma sanayisinde ciddi üretim yapıldığını kaydederek, "Türkiye'de çok fazla pazar fırsatı var. Bu ürünlerin yüzde 80'i çözüm ürünleri." açıklamasında bulundu.