Seagate’ten “yetersiz alan” uyarısına son verecek sabit disk

Hayatımız giderek dijital ortama taşınırken anıları depolamak da daha büyük bir probleme dönüşüyor. Çektiğimiz fotoğrafları saklamak için bir zamanlar klasikleşen albümler yerine bilgisayarları ya da daha garanti olması için sabit sürücüleri tercih etmeyi sürdürüyoruz.

Ancak özel günlerde çekilen fotoğraf veya videoların yanı sıra her daim izlemek istediğimiz dizi ve filmleri aynı sabit diskte depolamak giderek daha zor bir hal alıyor. Her yeni aktarım sırasında “yetersiz alan” uyarısıyla karşılaşmak ve bir şeyleri silmek zorunda kalmak da oldukça can sıkıyor. Seagate de kullanıcıların bu tarz problemlerle karşılaşmasının önüne geçmek için yeni bir sabit sürücü projesi üzerinde çalışmaya başladı.

Geçtiğimiz seneki kazançlarını ve 2017’den beklentilerini açıklayan Seagate, 16 TB’lık sabit sürücü için kolları sıvadıklarını da duyurdu. Burada belirmek gerekiyor ki firmanın bahsettiği 16TB’lık model yüksek kapasiteli sabit disklerde sıkça gördüğümüz ağır ve taşıması zor cihazlardan olmayacak. Aksine alıştığımız 3.5 inçlik sabit disklerden olabilmesi için çalışılıyor.

Şimdilik 16TB’lık modelin satışının ne zaman başlayacağı tam olarak bilinmiyor ancak yakında 12TB’lık sabit sürücü kullanıma sunulacak. Bu süreçte Seagate’in 14TB’lık model için de çalışmaları da devam edecek.