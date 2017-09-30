Şehri aydınlatacak bataryanın sonuna yaklaşıldı

21. yüzyılın dahi çocuğu olarak bilinen Elon Musk, geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin elektrik kesintileri ile yaşadığı sorunu çözmek için kolları sıvamıştı.

Eylül 2016’da bölgede yaşanan elektrik kesintileri, halkın haftalar boyunca karanlıkta kalmasına neden olunca, Avustralya halkı hükümete büyük tepki gösterdi. Tepkiler üzerine çalışma başlatan Avustralya hükümeti projeleri değerlendirmeye başlamıştı.

Elektrikli otomobil teknolojisiyle birlikte batarya teknolojisinde büyük yol kat eden Musk ise sorunu büyük bataryalar ile çözebileceğini ifade etmişti. Avustralya hükümeti tarafından şaka sanılan projenin gerçek olduğu anlaşılınca 90 projenin arasından onaylandı.

Bugün itibariyle teslimatına 99 gün kalan proje, dünyanın ne büyük bataryası ile çözüme kavuşturulacak. Gerçekleştirilmesi zor bir proje olan yeni teknoloji, inanılması güç, lakin resmen tamamlanıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, toplamda 50 milyon dolara mal olan dev batarya 100 mega watt enerji depolayabilecek. Elektrik kesintisi yaşanması durumunda ise o bölgedeki 30.000’den fazla evin elektrik ihtiyacını karşılayacak.