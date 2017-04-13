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Şekil değiştirebilen nesneler geliştirildi

Bilim adamları, ısıya maruz kaldığında sürekli olarak şekil değiştirebilen nesneler elde etti.

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ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsü, Singapur'daki Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi ve Çin'deki Şian Ciaotong Üniversitesi araştırmacıları, ısıya maruz kaldığında 5 saniye gibi kısa bir sürede bükülebilen, kıvrılabilen ya da genişleyebilen plastik nesneler üretmek için yeni bir üç boyutlu (3-D) yazıcı yöntemi geliştirdi.
 
Yeni yöntemle şekil belleğine sahip polimer katmanları oluşturan araştırmacılar, her bir katmanı ısıya maruz kaldığında farklı tepki vermek üzere tasarladı. Bu yöntemle elde edilen kafes benzeri nesne, sıcak suyla temas ettiğinde 8 kata kadar genişleyebiliyor.
 
Söz konusu nesneler, aynı zamanda yeni şekillerini koruyor.
 
Daha önce de 3-D yazıcı tekniğiyle şekil değiştiren nesneler üretildiğini anımsatan araştırmacılar, ancak çok yumuşak jellerden üretilen bu nesnelerin şekil değiştirmek için uzun süre ısıyla temas etmesi gerektiğine ve bir süre sonra eski hallerine döndüğüne dikkati çekti. 
 
ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Ulusal Bilim Vakfının mali destek sağladığı proje, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

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