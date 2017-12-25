Sharp, 2018'de en çerçevesiz akıllı telefonu duyuracağını açıkladı

Tam ekran tasarıma ve iPhone X benzeri dikey olarak yerleştirilmiş çift kameralara sahip Sharp Aquos S2 Çin'de tanıtıldı. Markanın düşük popülaritesi nedeniyle, telefonun ilk satışları şirketin beklentilerini karşılamadı. Ağustos ve Ekim ayları arasında şirket, çevrimiçi ve çevrimdışı kanallardan Aquos S2'den sadece 10.000 adet satabildi.

CEO ayrıca, şirketin en yeni ekran-gövde oranına sahip bir akıllı telefon başlatacağını açıkladı. Şirket pazar payını artırmak ve markayı yaygınlaştırmak için 2018'de birçok cihazı piyasaya sürecek.

Zhongsheng, düşük tanımlı telefonlarının 18:9 en-boy oranına sahip olacağını ve 1.000 Yuan'a mal olacağını doğruladı. Bununla birlikte, üst seviye cihazların ekran oranı artabilir ancak fiyatı 2.000 Yuan'ın altında olacak.

Sharp'ın bu yıl temmuz ayında FS8016 ve FS8010'u tanıtması bekleniyordu ancak, şirket tanıtmadı. Yakın zamanda ise Geekbench'de FS8018 model numaralı bir başka Sharp telefonu görüldü. 2018'de bu akıllı telefonların duyurulması bekleniyor.