Şili ordusu iki yıllık sır videoyu yayınladı

Güney Amerika ülkesi Şili’de donanmaya ait bir helikopterden 2014 yılında çekilen UFO (tanımlanamayan uçan obje) görüntüsü kamuoyu ile paylaşıldı. İki yıl boyunca sürdürülen soruşturmadan bir sonuç alınamadığı öğrenildi.

Şili ordusundan yapılan açıklamaya göre, Airbus Cougar AS-532 tipi askeri helikopter, 11 Kasım 2014 günü yerel saatle 13.52’de, başkent Santiago’nun batısında rutin devriye uçuşunu yaparken tanımlanamayan uçan obje (UFO) ile karşılaştı. 1370 metre irtifada 245 kilometre/saat hızla seyreden helikopterdeki kızılötesi kamera ile UFO görüntülenmeye başladı.

RADARLARA YAKALANMADI, PİLOT KİLİTLENEMEDİ

Helikopterden yaklaşık 55 – 65 kilometre uzaklıktaki objenin arkasında bir gaz bulutu bıraktığı görüldü. Pilotun haber vermesi üzerine alarma geçen yer istasyonları, helikopterin yerini belirleyebilse de esrarengiz hava aracını radarda tespit edemedi. UFO, helikopterin radarlarında da görülmedi ve hava aracının kameraları otomatik kilitlenme ile takibi başaramadı. Yukarıdaki 9 dakikalık görüntü, helikopterdeki teknisyenin kontrolündeki kamera ile çekildi. Tanımlanamayan obje, pilotun iletişim çabalarına da cevap vermedi.

Helikopterdeki pilot ve teknisyen, UFO’nun “birbirine bağlı iki oval obje ya da birbirine paralel iki boru tipi yapı” dan oluşabileceğini, gaz ya da sıvı boşaltımının görüntülendiğini belirtti. Ordu, püskürtülen sıcak materyalin içeriğinin ne olabileceği ile ilgili bir açıklama yapmadı. 9 dakikalık görüntünün sonunda objenin nereye kaybolduğu ile ilgili bilgi verilmedi. Birden hızlanarak gözden mi kayboldu yoksa aniden kayıplara mı karıştı, açıklanmadı.

Şili hükümetine bağlı tanımlanamayan uçan obje araştırmaları ajansı (CEFAA) bilim komitesi, görüntülerle alakalı olarak geçtiğimiz iki yıl boyunca en az 8 toplantı gerçekleştirdi. Bütün teoriler ve veriler masaya yatırıldı ancak soruşturma bir neticeye bağlanamadı. Bunun üzerine görüntüler geçtiğimiz saatlerde Şili ve dünya kamuoyu ile paylaşıldı.