Sınavdan önce uyumak mı yoksa çalışmak mı daha faydalı?

Araştırmmacılar bunun neden kaylaknandığını tam olarak bilmeselerde, uykunun hafızamızı güçlendirmesinde büyük katkısı olduğunu düşünüyorlar. Ve ekliyorlar sınav öncesi yoğun çalışma, hatırlama hafızası için uzun vadede verimsiz olabilir.

Singapur’daki Duke-NUS Tıp Okulu’nda bulunan bir grup,72 gönüllü topladı ve onlara 80 dakika boyunca yabancı bir konu öğretildi.

Katılımcılar sonra üç gruba ayrıldı ve bir sonraki derse katılmadan önce bir saat boyunca ne yapacaklarını belirlediler; film izlemek, uyumak ya da derste gördüklerini gözden geçirmek.

Bu üç grup bir sonraki dersten sonra öğrendikleri şeylerden test edildiler ve en yüksek puanı alan grup uyuyan grup oldu.

Bir hafta sonra deney tekrarlandığı zaman, uyuyanlar yine en yüksek puanları aldılar, ancak araştırmacılar ikinci testte uyuyanların, çalışanlar üzerinde elde ettiği üstünlüğün, istatiksel olarak anlamlı olmayabileceğini kabul ettiler.

Bir diğer ilginç bulgu da, çalışanların film izleyenleri ilk testte geçmelerine rağmen, ikinci deneyde film izleyenler hemen hemen aynı puanı aldılar.

Baş araştırmacı James Cousins, New Scientist’tan Jessica Hamzelou’ya: “bu durum, bilgiyi kafaya tıkıştırmanın kısa vadede iyi olabileceğini, fakat uzun vadedeki faydaların o kadar harika olmayabileceğini gösteriyor olabilir.” açıklamasında bulundu.

Baş araştırmacı James Cousins'in öğrenciler için verdiği tavsiye basit: “Bir kısım bilgiyi kafanıza tıkıştırmak amacıyla kendinizi strese sokmayın. Uyumak da bunun kadar iyi bir şey.”diyor.

Fakat çalışmanın boyutunun ufak olması ve uyuyanlar ile çalışanlar arasında bazı sonuçlarda kısıtlı aralık bulunması yüzünden, araştırmacılar çalışmadan belirleyici kararlar çıkarmamamız gerektiğini kabul ediyor ve bulguları doğrulamak için daha fazla katılımcı ile daha büyük çalışmalar yapılması gerekeceğini açıklıyorlar.

Bununla beraber, uyku ile hafızanın desteklenmesi arasındaki bağlantı zaten iyi şekilde belirlenmiş durumda, oysa, bir yüzeysel bilgi işleme şekli olarak sınav öncesi yoğun şekilde çalışmanın, sadece kısa vadeli hatırlamalar için işe yaradığı biliniyor.

2015 yılında yapılan ve katılımcıların uydurma kelimeler ile test edildiği bir çalışmada, uykunun, insanların uyuklamadan önce aklına getiremeyeceği anıları yeniden hatırlama olasılıklarını neredeyse iki kat artırdığını bulunmuştu.

Ayrıca geçen yıl Brezilya’da yapılan araştırmada, uyumanın, beyindeki sinaps bağlantılarını hem güçlendirmeye hem de zayıflatmaya yardımcı olduğu ve görünüşe göre, ihtiyacımız olan anıları tutarken, ihtiyacımız olmayanları sepetlediği gösterilmişti.

Her hâlükârda, fazladan çalışma süresi için uykudan vazgeçmemek önemli, çünkü iyi dinlenmezseniz daha iyi sonuçlar elde edemezsiniz. UCLA araştırmacıları tarafından 2012 yılında yapılan ve 500’den fazla lise öğrencisini kapsayan bir çalışmada, daha fazla saat çalışmanın, aslında akademik sorunlara neden olduğu bulunmuştu.

Araştırmacı Gillen-O’Neel o zaman şöyle söylemişti: “Biz çok aşırı çalışmanın öğrencilerin düşündüğü kadar verimli olmayabileceğini ummuş olsak da, sonuçlarımız, çalışarak harcanan fazladan sürenin uykuya karıştığını gösterdi.”

“Ve çalışma süresinin arttığı günlerden sonra meydana gelen akamedik sorunlardaki artışın sorumlusu, uykunun azalmasıydı.”

Bu yeni çalışma, küçük olmasına rağmen, uyumanın ya öğrenmiş olduğumuz şeyi geri getirerek, ya da daha fazla çalışmak için bizi daha uyanık ve hazır yaparak bize yardımcı olduğu görüşüne ağırlık ekliyor.

Diğer bir deyişle, ders kitaplarınızı yükseltilmiş bir yastıkla değiştirmeden önce, çalışmadaki şekerlemecilerin sadece eksiksiz çalışma dönemleri ile uykuyu birleştirdikleri zaman iyi iş çıkardıklarını hatırlayın; bu yüzden, ders programınızdan tamamen kurtulamazsınız.

Cousins ve takımına gelince, araştırmacılar, öğleden sonra şekerlemelerinin, çalışmaları üzerinde odaklanmak için en iyi yol olduğundan şüpheleri olmadığını söylüyorlar.

Bulgular, Sinirbilim Derneği’nin yıllık toplantısında sunuldu.

ScienceAlert