Sinop’ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Roketsan) tarafından yapılan füzelerin deneme atışları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığına devri yapılan eski radar üssünde konuşlanan füze test atış alanından gerçekleştirilen 06-08 Mart tarihleri arasında icra edilecek olan füze test ve eğitim atış faaliyetlerinin bugün sonlandırılacağı tahmin ediliyor.

Atışlar, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 35,5 ile en büyük hissedarı olduğu Roketsan tarafından yapılıyor.

Füze denemesinin yapıldığı bölgede güvenli uçuş için uçuşa yasaklı bölge bildirisi NOTAM (NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) verildi.

Bildiride, deneme yapılacak alanın 300 kilometrelik bir bölgede olması dikkat çekti.