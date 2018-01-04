Sırbistan teslim aldığı Mig-29'larla meydan okudu

Sırbistan Silahlı Kuvvetlerinin özellikle NATO saldırılarına maruz kalabilecek bölgelerde yeni ekipmanlar edinmeye devam edeceğini belirten Aleksandar Vulin, envantere katılan altı Rus MİG-29 savaş uçağının Sırbistan Hava Kuvvetlerini yalnızca güçlü kılmakla kalmayıp muhtemelen bölgedeki en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline getirdiğini söyledi.

Ciddi anlamda silahlı kuvvete sahip bulunan ülkeler gibi bunu medyada pek fazla paylaşmayacaklarını söyleyen Vulin, verilecek görevlere hazır olduklarını belirtti. Satın alınacak uçaksavar savunma sistemlerinin nasıl olacağı, hangi seviyeye ulaşacağı, uzun, orta ve kısa menzilli sistemlerden hangisinin uygun olacağı yönünde verilecek kararın bu kriterler göz önüne alınarak değerlendirileceğini ifade etti. (Kokpit Aero)