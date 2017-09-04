Siri iPhone 8'de aynı zamanda tuş kilidiyle birlikte de kullanılabilir

Söz konusu seçenek Brezilyalı iOS geliştiricisi Guilherme Rambo tarafından Siri’nin kaynak kodu içerisinde keşfedilmiş. Kodla ilgili bir açıklama yapmayan Rambo, daha önce iPhone 8’in ‘SmartCam’ özelliğini de içeren Apple HomePod kaynak yazılımlarından bazı sırları açığa çıkarmasıyla biliniyor.

Apple, home tuşunun olmayışı nedeniyle iPhone 8’in ara yüz ayarlarında bazı önemli değişiklikler yapmak zorunda kalıyor. Yeni jestler ve yazılım çubuğu, TouchID yerine 3D yüz tanıma fonksiyonu gibi fonksiyonların uygulanması, bu değişiklikler arasında yer alıyor. Firma, Siri’yi yazılım çubuğuna yerleştirebilirdi pekala fakat, bu tip bir uygulamaya yönelik herhangi bir söylenti çıkmadı bugüne değin.

Apple 12 Eylül’de basın etkinliğini düzenleyecek. Aynı zamanda iPhone 7S ve 7S Plus, LTE fonksiyonlu Apple Watch ve 4K, HDR destekli yeni bir Apple TV’nin de tanıtımını yapması bekleniyor. (Techno Today)