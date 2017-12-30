Snapchat uygulama dışında içerik göstermeye başlıyor

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında artık Snapchat içeriklerini paylaşmak mümkün olacak, kullanıcılar web tarayıcısı üzerinde snapchat linklerini çalıştırabilecekler.

Böylece Snapchat içeriklerini görebilmek için Snapchat üyesi olmak ve telefona uygulama yüklemek zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak. Paylaşılan içeriklere tıklayan kullanıcıların ise Snapchat platformun ulaşması ve içeride daha fazla içerik tüketerek Snapchat üyesi olması bekleniyor.

Bu yeni hamle Snapchat’in kullanıcı sayısında önemli bir yükseliş sağlar mı bilinmiyor ancak Evan Spiegel’in şirketi acilen kara geçirmesi için yatırımcılarından büyük baskı gördüğü biliniyor.

Tech Inside'da yer alan habere göre, popüler uygulamanın gelir sağlamak ve kullanıcı tabanını yükseltmek için attığı adımlarda başarısız olması ise yatırımcıların uygulamayı Facebook’a satmak konusundaki teklifi değerlendirmek isteme ihtimalini güçlendiriyor.