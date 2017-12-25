Snowden’dan telefonunuzu güvenlik sistemine çeviren uygulama

Haven ismini alan Android uygulama ile ucuz akıllı telefonlar küçük, mobil güvenlik sistemlerine dünüştürülebiliyor. Uygulama karanlık ortamlarda çalışabiliyor, sese ve görüntüye karşı da oldukça duyarlı. Wired‘ın telefonla bağlandığı ve hala Rusya’da yaşayan Snowden’ın verdiği röportajda, uygulama ilgili verdiği örnek şöyle:

Dizüstü bilgisayarınızı bir otel kasasına kilitlediniz – kendi başına güvenli bir hareket değil – ve Haven yüklediğiniz telefonunuzu bunun üzerine yerleştirin. Birisi uzaktayken kasayı açarsa, telefonun ışık ölçeri aydınlatmada bir değişiklik tespit edebilir, mikrofonu sesi duyabilir, dizüstü bilgisayarınız hareket ettirilirse ivmeölçeri hareketi algılayabilir ve kamerası bile bu kişinin yüzünün bir fotoğrafını çekebilir. Haven uygulaması tüm bu kanıtları yerel olarak Android cihazına kaydeder.

Takip edildiğinizi gösteren iPhone kılıfı

Snowden, 2016’nın başında Basın Özgürlüğü Vakfı’nın direktörlüğüne geldiğinden beri, güvenlik araçları üzerinde çalışan küçük bir programcı ve teknisyen ekibinin başında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl da özellikle gazeteciler için bir iPhone kılıfının test aşamasında olduğunu açıklamıştı.

Webrazzi'de yer alan habere göre Snowden, cep telefonlarının uçak modunda olsalar bile bir şekilde takip edilebildiklerini söylemişti. Bunun için nihai iPhone kılıfı, kullanıcılarını elektronik dinleme yapıldığı konusunda uyarmayı amaçlıyordu.