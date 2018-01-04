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SOM-B1 füzesinin ilk teslimatı yapıldı

Roketsan tarafından geliştirilen SOM-B1 füzesinin büyük paket siparişinin ilk yedi adetlik teslimatı gerçekleştirildi.

  • star.com.tr
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Havadan karaya mühimmat sınıfından olan ve yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan, gerekli olan operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahip olan SOM füze ailesinin SOM-B1 modelinin büyük paket siparişinin ilk yedi adetlik teslimatı gerçekleştirildi.
 
Savunma sanayi Müsteşarlığı'nın Resmi internet sitesinde yayınlanan habere göre, Roketsan tarafından geliştirilen SOM-B1 füzesinin büyük paket siparişinin ilk yedi adetlik teslimatı gerçekleştirildi.
 
 
SOM B1 füzesinin, SOM füzesinden başlıca farkı; Görüntü Referanslı Navigasyon ve Otomatik Hedef Algılama Sistemi'nin dahil oması. SOM-B1 füzesi TSK envanterinde bulunan F-4 ve F-16 uçaklarından atılabiliyor. 250+ kilometre menzile sahip.
 
SOM Füzelerinin özellikleri
 
HASSAS GÜDÜMLÜ STAND OFF MÜHİMMAT (SOM-A / SOM-B1 / SOM-B2 Konfigürasyonları)
 
Havadan karaya mühimmat ailesidir ve yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gerekli olan operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahiptir.
 
Operasyonel Özellikler:
 
❚ Uzun Menzil (250+ km)
❚ Düşük Görünürlük
❚ KKS/ANS/YRNS/OHA ile Yüksek Hassasiyet
❚ Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı ve Veri Tümleşimi ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm
❚ Karşı Koyma/Karıştırma Tedbirlerine Dayanıklılık
❚ Ağ Merkezli Harekata Uygunluk
❚ Fırsat Hedeflerine Angajman
❚ Uçuş Sırasında Önceden Planlanmış Görevler Arasında Seçim
❚ Uçuş Sırasında Hedef Tanımlama
❚ Seçilebilir Vuruş Parametreleri
❚ Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu
❚ NATO UAI Uyumluluğu (Geliştirme Sürecinde)
 
TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş, ROKETSAN tarafından üretilmiştir.

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