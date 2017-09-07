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Son 12 yılın en büyük Güneş patlaması yaşandı

Güneş’te dün, iki leke grubunun birleşmesi sonucu son 12 yılın en güçlü patlaması meydana geldi.

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Rusya Bilimler Akademisi’nin Lebedev Fizik Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, “Bu çaptaki olaylar, yıldızımızın üretme yeteneğinde olduğu en büyük patlamalar arasında yer alıyor ve sadece çok nadir şartlar altında ve bir kural olarak güneş aktivitesinin doruk noktasında oluşuyor” dendi.
 
 
​Güneş patlamaları, radyasyon gücüne bağlı olarak A, B, C, M ve X olarak 5 sınıfa ayrılıyor. Minimum olan A0.0, Dünya yörüngesindeki metrekare başına 10 nanowatt radyasyon gücüne tekabül ediyor. Bir sonraki sınıfa geçişte radyasyon gücü 10 kat artıyor.
 
 
Bugünkü patlamaya X9.3 puanı verildi, bu da onu bugüne kadar Güneş yüzeyindeki tespit edilen en güçlü 5 patlamalar arasına koydu.
 
 
Patlamanın, Güneş’in Dünya’ya bakan noktasında meydana geldiği kaydedildi, bu yüzden gezegenimize olan etkisi maksimum olacak.

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