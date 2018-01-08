Sony, CES 2018'de bombalarını patlattı

Sony, CES 2018 kapsamında orta seviye akıllı telefonları Xperia XA2 ve XA2 Ultra modellerini resmen açıkladı.

Sony, Las Vegas'taki CES 2018'e üç yeni akıllı telefonla giriş yaptı. Bu telefonlar, Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra ve giriş seviyesi Xperia L2 oldu. Daha önce de bahsi geçen bu telefonlar firmanın 2018 yılı için açıkladığı ilk telefonlar oldular.

SONY XPERİA XA2 VE XPERİA XA2 ULTRA

Xperia XA2 ve XA2 Ultra, Snapdragon 630 yonga setiyle birlikte geliyor ve geçen yılki Mediatek Helio P20'den vazgeçiyorlar.

XA2, XA1'in daha küçük olan 2,300mAh batarya birimi yerine 3,300mAh pil ile gelirken, Ultra'da ise 3,500mAh batarya var. Ayrıca cihazlarda QuickCharge 3.0 şarj desteği mevcut. Yani artık çok daha hızlı şarj olacaklar.

Telefonların ölçüleri ise şu şekilde;

Xperia XA2: 142 x 70 x 9.7 mm, 171 gram

Xperia XA2 Ultra: 163 x 80 x 9.5mm, 221 gram

XA2'de, ekstra bataryadan daha fazlası var. XA1'in 5 inçlik 720p panelini geliştiren modelde, 5.2-inç FullHD var. XA2 Ultra'da ise geçen yılki modelle aynı olan 6 inç FullHD ekran bulunuyor.

Xperia XA2, microSD ile genişletilebilen 32GB depolama alanı ve 3GB RAM var. XA2 Ultra'da ise, 4GB RAM ve 32GB / 64GB depolama sürümleri bulunuyor. Ayrıca bu cihazda çift SIM kartı ve microSD kart desteği de var.

Öte yandan iki telefonda da 23MP, f/2.0 ana kamera bulunuyor. Ayrıca ikisinde de 8MP ultra geniş sabit odaklı kamera var ancak Ultra modelinde ekstra olarak 16MP ikinci ön kamera bulunuyor.

XA2 ve XA2 Ultra, Android 8.0 Oreo ile piyasaya çıkacak.

XPERİA L2

Şirketin bir başka duyurusu ise giriş seviyesi Xperia L2 oldu.

Telefon 5.5-inç 720p ekrana sahip ve gücünü ise Mediatek MT6737T yonga setinden alıyor. Bu yonga setini 3GB RAM ve 32 GB dahili hafızayla destekleyen cihazda ek olarak microSD desteği de mevcut.

Xperia L2, XA2'lerdeki 23MP ana kamerasına sahip değil, bunun yerine 13MP'lik bir kamerayla geliyor. Ön tarafta ise XA2 modellerinde de olan 8MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Sony, ayrıca bu giriş seviyesi modelinde 3,300mAh bataryaya yer vermiş.

Sabah'ın haberine göre, Sony'nin giriş seviyesi telefonundaki sürprizi ise arka tarafındaki parmak izi okuyucusu olmuş.

Ve diğer ikisinden farklı olarak Xperia L2, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini çalıştırıyor. Ocak ayının sonlarına doğru çıkması beklenen telefonun fiyatı ise belli değil.

ÇIKIŞ TARİHLERİ

Sony Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra, Şubat 2018'den itibaren resmi olarak satışa sunulacak.