Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact önsiparişe sunuldu

Yeni amiral gemisi akıllı telefonları Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact’i bu ayın başında resmi olarak tanıtan Sony, telefonları önsiparişe sundu. Dün itibariyle her iki telefon da Avrupa’da önsiparişe sunulmuş durumda.

Birleşik Krallık’ta ünlü bir telefon satıcısı olan Carphone Warehouse’ın internet sitesine göre Xperia XZ1 yaklaşık 775 dolara, Xperia XZ1 Compact ise 645 dolara satılıyor. Carphone Warehouse’un paylaştığı bilgilere göre Xperia XZ1’in teslimatlarına 22 Eylül’de başlanacak. Xperia XZ1 Compact için önsipariş verenlerin ise 29 Eylül’e kadar beklemesi gerekecek.

Her iki telefon da mavi ve siyah renk seçenekleriyle önsiparişe sunuldu. Bunların yanı sıra Xperia XZ1’in gümüş, XZ1 Compact’in ise pembe versiyonu önsiparişe sunuldu. (Donanım Günlüğü)