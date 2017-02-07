Sony’den kendine ait RAM’i bulunan dünyanin ilk kamera sensörü

Mühendisliğin gelişmesiyle birlikte eskiden çok büyük olan parçalar günümüzde milimetrelerle ifade edilen boyutlarda üretilebiliyor. Bu da tabii ki en çok inceliğin, hafifliğin, kısaca boyutların genel olarak büyük önem arz ettiği akıllı telefonlara yarıyor. Akıllı telefonlar günümüzde kameralarıyla öne çıkıyor ancak yüksek çözünürlüklü ve kaliteli kameraları telefonlara sığdırabilmek günden güne zorlaşıyor. Sony’nin DRAM’li sensörü sayesinde akıllı telefonlar daha iyi görüntü işleyebilir hale geliyor.

RAM yani Random Access Memory bilindiği üzere içerisinde geçici bir süre sakladığı veriler sayesinde performansı arttırmayı sağlayan önemli bir sistem elemanı. Sony de RAM sayesinde sensörün görüntü işleme performansını iyileştirmeyi amaçlıyor. Dinamik RAM (DRAM), piksel ve devre bölümü arasına yerleştirilerek 3. bir katman haline geliyor. Sensörden gelen veriyi hızlıca işleyem DRAM, 19,3 milyon pikseli saniyenin 120’de 1’i gibi inanılmaz bir sürede işleyebiliyor. Ayrıca bu hız yavaş çekim modunda da oldukça işe yarıyor. Akıllı telefonlar 240 FPS yavaş çekim özelliği sunarken bu teknolojiyle Full HD çözünürlükte 1.000 FPS’ye kadar etkileyici yavaş çekim görüntüler yakalamak mümkün oluyor.

Söz konusu sensör 21,2 megapiksel çözünürlühe sahip. 60 FPS’te 4K video ve 240 FPS’te Full HD video çekimine olanak sağlayan sensörün DRAM kapasitesinin ise 125 MB olduğu belirtiliyor. Sensörün ne zaman kullanıma hazır olacağı bilinmese de Sony’nin bu yıl tanıtacağı Xperia cihazlarda bu sensörü görmemiz olası.