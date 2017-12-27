Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XZ2 özellikleri nasıl olacak?

Günümüzün en çok merak edilen modellerinden birisi olan Xperia XZ2, teknik özelliklerini gözler önüne seren yepyeni bir sızıntı ile karşımızda.

Geçtiğimiz günlerde Geekbench kriter testinde karşımıza çıkan model bu defaysa teknik detaylarıyla karşımızda. İddia edilene göre Snapdragon 845 işlemcisiyle gelecek olan model, iki farklı bellek seçeneğine sahip olacak.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine ek olarak 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasite seçeneğiyle satışa sunulacağı söylenilen Sony’nin yeni amiral gemi modeli, HDR TRILUMINOS ve X-Reality destekli 5,48 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak.

157x78x8,1 mm ebatlarında olacağı belirtilen model 159 gram ağırlığında olacak. 3240 mAh bataryadan gücünü alması beklenilen yeni Xperia modelinin MWC 2018 kapsamında tanıtılması bekleniyor.