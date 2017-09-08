SpaceX, ABD'nin görevini gizli tuttuğu uzay aracını başarı ile gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri’nin en gizli projelerinden biri olan X-37B insansız uzay aracı, uzayda geçirdiği 718 günün ardından Mayıs ayında dünyaya geri dönmüştü. Dört ay aradan sonra yine görev amacı, ne kadar süre kalacağı ve ne taşıdığı bilgisi verilmeden Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngesine gönderildi.

Daha önceki fırlatılışında yaklaşık iki yıl önce uzayda kalan aracın bu süre zarfı içinde “sadece yörüngede bazı deneylerde yer aldığı” bilgisi paylaşılmıştı.

Rusya Uzay Akademisi üyesi Andrey İonin, konuyla ilgili değerlendirmesinde çarpıcı açıklamalar yaptı:

Bu araç, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan DARPA tarafından yönetiliyor ve bu kurumda çift amaçlı deneyler yapılıyor. Üstelik bunun için bir şeyi uzaya gönderip mümkün olduğunca orada tutarak Dünya’ya geri getirip incelemeyi gerektirecek nitelikten deneyler.

Aracın içinde nükleer başlık bile olabilir!

Andrey İonin konuşmasının devamında şunları söyledi: