SpaceX bir Falcon 9 daha fırlattı

Force Base adlı Kaliforniya’daki üsten Falcon 9 roketini fırlattı. Böylece şirketin bu yıl uzaya gönderdiği Falcon 9 sayısı da 14’e yükselmiş oldu.

Roket yörüngüye doğru 10 tane iridyum uydusu taşırken, bu da SpaceX’in iridyum taşımak amaçlı üçüncü görevi oldu. Böylece İridium NEXT’in uydu ağının daha da genişletilmesi amaçlanıyor.

SpaceX 14. Falcon 9 Roketi Görevi Başarıyla Tamamlandı

SpaceX aynı zamanda bu görev için kullandığı Falcon 9 roketinin ilk aşama ateşleyicisini de kurtarmayı başardı ve roketin parçaları Pasifik Okyanusu’na iniş yapmış oldu. Tabii görevin aslında temel bir amacı var; müşterilerin uydularını konuşlandırmak. Orijinal fırlatmadan tam bir saat sonra, SpaceX her bir İridium NEXT uydusunun planlanan hedef yörüngeye konuşlandığını dile getirdi.

paceX çalışmalarına devam ederken, 11 Ekim 2017 tarihinde başka bir Falcon 9 gönderimi daha gerçekleşecek. Bu fırlatma da EchoStar ile SES’in ortak, yüksek güçlü iletişim uyduları için olacak ve Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden görev başlatılacak. Bunda da SpaceX’in daha önce kullandığı bir Falcon 9 roketi yenilenmiş biçimde gönderilecek.

SpaceX geride bıraktığımız yıllarda roketlerin yeniden kullanımını sağlamıştı ve böylece kalan parçaları ziyan etmek yerine okyanusa düşmesini sağlıyor, ardından yeniden kullanıyordu. Bu şekilde uzay çalışmalarına hız veren firma, milyarlarca dolarlık masraftan da kurtulmuştu.