SpaceX uzay elbisesinin yeni fotosu yayınlandı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kısa süre önce Falcon Heavy roket motorlarının statik ateşleme testlerini tamamlayan şirket, sadece gemiler üzerinde çalışmakla yetinmiyor.

SpaceX gelecekte yapılacak insanlı uçuşlar için gereken gemilerin yanı sıra, uzay elbisesi gibi ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri de geliştiriyor. Elon Musk bir süre önce SpaceX tarafından geliştirilen yeni astronot kıyafetinin bir resmini paylaşmıştı.

Ancak bu resim elbisenin tamamını göstermiyordu. Musk tarafından Instagram üzerinde paylaşılan yeni bir foto ise kıyafetin tam boy görünümünü sergiliyor. Kıyafeti giyen manken ise yine SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon adlı insanlı uçuşlar için geliştirilen geminin önünde duruyor.

Hayli ince ve hafif görünen kıyafetin bir maket olmadığı, çalışan prototiplerden biri olduğu da vurgulandı. Kıyafetin alışılmış uzay giysilerinden hafif görünmesinin sebebi ise, genellikle gemi içi faaliyetlerde giyilmek üzere tasarlanmış olması.

Gemi dışı çalışmalar için tasarlanan kıyafetler çoğu zaman üzerlerindeki fazladan zırh parçaları ve geniş kapsamlı yaşam destek sistemleri yüzünden çok daha büyük ve hantal oluyorlar. SpaceX’in bu tarzda bir EVA (Extra-Vehicular Activity) kıyafeti de geliştirdiği tahmin edilebilir.