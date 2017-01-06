SpaceX Uzaya insan taşıma projesini erteledi

NASA uzay mekiğini kullanmayı 2011’de bıraktığından beri Amerikan astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidebilmek için Rusya’dan faydalanıyorlar. Boeing ve SpaceX bu fırlatmaları tekrar Amerikan topraklarına geri çekebilmek için maliyetleri düşürmeye çalışıyor ve astronotları uzaya fırlatacak ilk özel şirket olabilmek için rekabet ediyorlar.

SpaceX nedir?

SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation, Uzay Keşif Teknolojileri Şirketi), merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir ABD'li uzay taşımacılığı şirketidir.

Şirket 2002 yılında, daha önce PayPal'ın da kurucularından olan, Tesla Motors şirketinin CEO'su Elon Musk tarafından; Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kuruldu.

Şimdiye kadar Falcon 1 ve Falcon 9 isimli, en baştan tekrar kullanılabilirlik için tasarlanmış olan, uzaya fırlatma araç/roket sistemlerini ve Falcon 9 tarafından yörüngeye çıkarılmış olan, Uluslararası Uzay İstasyonuna malzeme/erzak temin etmek üzere Dragon (insansız) uzay aracını geliştirdi. Dragon uzay aracının insanlı hali geliştirme aşamasındadır.

SpaceX'in başarıları arasında şunlar bulunmaktadır:

28 Eylül 2008 tarihinde, özel sektör tarafından finanse edilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roket (Falcon 1)

9 Aralık 2010 tarihinde, bir uzay aracını uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını (Dragon) başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirketi

25 Mayıs 2012 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonuna bir uzay aracı (Dragon) yollayan ilk özel sektör şirketi.

NASA Uzay Mekiği (insanlı uzay aracı) kullanmayı nden bıraktı?

Columbia Uzay Mekiği kazası sonrasında ABD insanlı uçuş programının durdurmuştur.

Columbia Uzay Mekiği kazası 1 Şubat 2003 tarihinde STS-107 adlı mekiğin görev uçuşu esnasında gerçekleşmiştir. İçinde 6 Amerikan ve 1 İsrailli astronot bulunan mekik, inişe 16 dakika kala, saat 16:00'da düşmüştür. Kalkış sırasında ana yakıt tankından kopan bir parçanın mekiğin sol kanadına verdiği zarar sebebi ile mekik Dünya'ya dönüşte atmosferde parçalanmıştır.

Boeing ve SpaceX

Her iki şirketin de insanlı ve insansız test uçuşlarını 2017’nin sonuna kadar tamamlaması planlanmıştı. Fakat iki şirket de testlerin bitişini daha ileri bir tarihe aldı. Boeing bu yıl, bazı teknik aksaklıklardan dolayı astronotları 2018’e kadar yörüngeye göndermeyeceğini duyurmuştu.

SpaceX de, patlayıcı problemi dahil olmak üzere pek çok zorlukla karşılaştı. Eylül’de Falcon 9 roketinin fırlatma rampasında alev almasından sonra, SpaceX daha gerçekçi davranmaya karar verdi. Şirket, fırlatmalara Ocak ayında devam etmeyi planlıyor.

Halihazırdaki problemlere ek olarak, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu Danışma Komitesi, SpaceX’in astronotlar roketteyken yakıt doldurma planını sorguluyor. NASA, şirketten biniş prosedürlerini değiştirmesini veya yeni güvenlik önlemleri getirmesini isteyebilir. SpaceX’in bunu yürürlülüğe koyması biraz zaman alacaktır.

Ama SpaceX yine de, ilk ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyarak Boeing’i yenebilir. Şu anda Boeing’in ilk insansız Starliner kapsül uçuşu Haziran 2018’de ve insanlı uçuşu Ağustos 2018’de yapması planlandı. Dragon’un ilk insansız uçuşu Kasım 2017, insanlı uçuşu ise Mayıs 2018’de yapılacak şekilde planlandı.