Spotify 75 milyon kayıtlı aboneye ulaşıp rekor kırdı

Apple Music ile tatlı bir rekabet içerisinde olan ve geçtiğimiz günlerde tasarımını yenileyen Spotify, son olarak da ücretsiz Spotify kullananlara özel bazı yeniliklerini duyurmuştu. Şirket, bugün ise aylık aktif kullanıcı sayısının 170 milyona dayandığını açıklarken, ücret ödeyip Spotify Premium kullanan abonelerin sayısının 75 milyonu aştığını kaydetti.

Apple Music ise 40 milyon kayıtlı kullanıcıya sahip. 99 milyona yakın kullanıcı Spotify'dan ücretsiz olarak faydalanırken, kayıtlı kullanıcı sayısındaki ciddi artış oldukça dikkat çekici. Elde edilen 1.14 milyar avroluk gelir ise şirketin beklentiler doğrultusunda seyir izlediğini gösteriyor.

Paralı abonelerin sayısının gelecek çeyreğin sonunda 79 ile 83 milyon arasına çıkması bekleniyor. Ayrıca şirket, mart ayındaki halka arzın hemen öncesinde paylaştığı rapordaki öngörülerini korudu. Yıl sonuna kadar paralı abone sayısının 92 ile 96 milyon arasına çıkması bekleniyor.

(Hürriyet)