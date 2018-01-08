Spotify yeni bir rekora imza attı

Önde gelen dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, altı ay kadar kısa bir zaman içerisinde abone sayısına 10 milyon kişi daha eklemeyi başardı. Son rakamlara göre 70 milyon kayıtlı abone ile yeni bir rekora imza atıldı.

Piyasa içerisinde en önemli rakip olan Apple Music ise 27 milyon abone rakamıyla oldukça geride kalmış oldu. Tabi ki Apple, yakın zamanda mali tablo açıklaması yaparak güncel rakamları basınla paylaşacak.

Spotify çeşitli kampanyalar ile platformu cazip hale getiriyor

Spotify, müzikseverlere çeşitli ödeme kolaylıkları ve kampanyalar sağlayarak piyasada olan rekabet karşısında kendini çok daha iyi bir konuma koymayı başarıyor. Bilindiği üzere yakın zamanda yıl bazında 139 TL (yurtdışında 99 dolar) ödeyerek satın alınabilen yıllık abonelik paketi kullanıcıların tercihine sunulmuştu. Bunun yanında zaman zaman yapılan 3 ay için 0.99 TL gibi tanışma paketleri de kullanıcıların platform ile tanışmasına fırsat sağlamıştı.

Cnn Türk'ün haberine göre, sonuç olarak dijital müzik dünyasında olan bu rekabet artışı müzikseverlerin çok daha farklı seçenekler arasından kendilerine uygun olanı seçmesini mümkün hale getirecek gibi gözüküyor.