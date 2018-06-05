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SSM yayınladığı tanıtım filminde yerli savunma ürünleri göğsümüzü kabarttı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı yerli ve milli savunma ürünlerine ilham kaynağı olan şanlı tarihimiz temalı yeni tanıtım filmi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Tanıtım filminde yer alan yerli ve milli savunma ürünlerimizi detaylı bir şekilde derledik.

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yayınladığı tanıtım filminde, Hava araçlarımızda kullanılan UMTAS roketi, ATAK Helikopterinde ve sabit kara platformunda da kullanılan CİRİT füzesi, 5. nesil savaş uçağı F-35'de de kullanılacak yerli SOM füzesi, geçtiğimiz günlerde 250 adet seri üretim anlaşması yapılan ALTAY tankı, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen zıhrhlılarımız KİRPİ,KOBRA ve EJDER YALÇIN, Havadaki gurularımız: ATAK Helikopteri, HÜRKUŞ ve ANKA İHA ve denizlerdeki gururlarımız MİLGEM Milli savaş gemisi ve TCG Anadolu projesi yer alıyor. 
 
Bu gurur verici tablodaki yerli ve miili ürünlerimizin özellikleri:
 
UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi
 

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