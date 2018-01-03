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SSM’den, F-35 ve Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemleri'nin bütünleşmesine yönelik proje

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 3 Ocak’ta, İnternet sitesinden, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), F35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Bütünleşmesi Projesi İhale İlanı’nı yayınladı.

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İhale ilanında projenin kapsamı şu şekilde tanımlanıyor: “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak üzere, F35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) bilgi sistemleri ile Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) bileşenlerinin güvenli bir şekilde bağlanması ve sistemler arasında gizlilik dereceli bilgilerinin güvenli ve kontrollü bir şekilde paylaşılması.”
 
Projenin Teklife Çağrı Dosyası (TÇD), 12 Ocak Saat 16:00’a kadar SSM Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilecek. Tekliflerin ise 28 Şubat Saat 16:00’a kadar SSM’ye sunulması gerekiyor.
 
Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
 
Diğer savunma sanayi projeleri ve gelişmeleri için:
 

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