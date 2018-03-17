Steve Jobs'un iş başvuru formu 174 nin dolara satıldı

2011 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Apple'ın kurucusu ve bilgisayar endüstrisinin öncülerinden Steve Jobs'un iş başvuru formu açık arttırma ile satıldı. Jobs'un 1973 yılında doldurduğu ve bolca imla hataları barındıran iş başvuru formunun 50 bin dolara satılması bekleniyordu. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir internet girişimcisi bu forma tam 174.757 bin dolar ödedi.

Steve Jobs'un iş başvuru formundaki detaylar dikkat çekiyor

1973 tarihli bu başvuru formunun hangi şirket için doldurulduğu belli olmasa da, 17-18 yaşlarındaki Steve Jobs'un, kendini nasıl gördüğünü yansıtması bakımından oldukça önemli. Jobs formun adres kısmına kısa bir süre öğrenim gördüğü "reed college"i yazmış ve telefon kısmını ise "yok" olarak belirtmiş. Beceriler kısmında ise Bilgisayar ve Hesap Makinesi kısımlarını "evet" olarak doldurduğu göze çarpıyor.

Sürücü belgeniz var mı sorusuna "evet" yazan Jobs, aracınız var mı sorusuna ise "mümkün, ama olası değil" olarak cevap veriyor. Genç Jobs, özel yetenekler bölümünü ise "elektronik teknisyeni" ve "tasarım mühendisliği" şeklinde doldururken, Hewlett-Packard'ı da Hewitt-Packard şeklinde yazdığına şahit oluyoruz. Bu iş başvurusundan çok değil, sadece üç yıl sonra Steve Jobs, arkadaşı Steve Wozniak ile dünya devi Apple'ı kurarak adını tarihe altın harflerle yazdıracak bir kariyerin ilk adımlarını atıyor.

(Donanım Haber)