Su-57 üretimi 2018’de başlıyor

Konuya ilişkin Rus Tass haber ajansına konuşan bölge valisi Viçeslav Şport, tesiste çalışmaların başlamak üzere olduğunu açıkladı. Rus Hava Kuvvetleri’ne 2019 yılında 12 adet Su-57 beşinci nesil savaş jeti teslim edilecek.

C4Defence'de yer alan habere göre, Su-57’de beşinci nesil savaş jetleri için geliştirilen Izliye-30 motoru kullanılacak. Bu yeni motor; yüksek itme kuvveti, yakıt verimliliği, düşük bakım maliyetlerini sağlamayı hedefliyor.