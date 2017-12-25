Su-57 üretimi 2018’de başlıyor
Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin montaj aşaması, Rusya’nın Uzak Doğusundaki Habarovsk bölgesinde Gagarin Uçak Yapım Tesisleri’nde başlıyor.
Konuya ilişkin Rus Tass haber ajansına konuşan bölge valisi Viçeslav Şport, tesiste çalışmaların başlamak üzere olduğunu açıkladı. Rus Hava Kuvvetleri’ne 2019 yılında 12 adet Su-57 beşinci nesil savaş jeti teslim edilecek.
C4Defence'de yer alan habere göre, Su-57’de beşinci nesil savaş jetleri için geliştirilen Izliye-30 motoru kullanılacak. Bu yeni motor; yüksek itme kuvveti, yakıt verimliliği, düşük bakım maliyetlerini sağlamayı hedefliyor.
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