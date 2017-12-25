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Su-57 üretimi 2018’de başlıyor

Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin montaj aşaması, Rusya’nın Uzak Doğusundaki Habarovsk bölgesinde Gagarin Uçak Yapım Tesisleri’nde başlıyor.

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Konuya ilişkin Rus Tass haber ajansına konuşan bölge valisi Viçeslav Şport, tesiste çalışmaların başlamak üzere olduğunu açıkladı. Rus Hava Kuvvetleri’ne 2019 yılında 12 adet Su-57 beşinci nesil savaş jeti teslim edilecek. 
 
C4Defence'de yer alan habere göre, Su-57’de beşinci nesil savaş jetleri için geliştirilen Izliye-30 motoru kullanılacak. Bu yeni motor; yüksek itme kuvveti, yakıt verimliliği, düşük bakım maliyetlerini sağlamayı hedefliyor.

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