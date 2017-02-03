Şubat ayında gökyüzünde neler var?

1 Şubat’ta Mars ve Ay gökyüzünde birbirine yakın görünecek. Her iki gökcismi güneşin batışından sonra güneybatı ufkunun üzerinde gözlemlenebilir.

3 Şubat’ta Ay ve Asteroit Kuşağı’nın en büyük üyesi olan Ceres güney ufkunun üzerinde birbirine yakın görünecek. Aynı saatlerde Ay ve Ceres, gök küresi üzerinde aynı boylamda bulunacak. Gökcisimleri bir dürbün yardımıyla gözlemlenebilir.

5 Şubat’ta Ay, Boğa Takımyıldızı’ndaki Hyades yıldız kümesinin önünden geçecek ve bu sırada Boğa Takımyıldızı’nın en parlak yıldızı olan Aldebaran’ı kısa süreliğine örtecek. Dünya’dan bakıldığında çıplak gözle görülebilen en parlak 14. yıldız olan Aldebaran kırmızı tonlardaki rengiyle gökyüzünde kolayca fark edilebiliyor.

6 Şubat’ta Ay, Dünya etrafındaki yörünge hareketi sırasında gezegenimize en yakın konumda -yerberi- olacak. Bu sırada iki gökcismi arasındaki mesafe 368.800 km.

11 Şubat’ta Ay dolunay evresinde. Bu tarihte aynı zamanda yarı gölgeli Ay tutulması gerçekleşecek.

Ay tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay aynı hizadayken Dünya, Güneş ile Ay’ın arasındadır. Bu durumda Güneş’ten gelen ışınlar Dünya’nın arkasında karanlık, yarı aydınlık ve aydınlık bölgeler oluşturur. Yarı gölgeli Ay tutulması sırasında Ay, Dünya’nın arkasındaki yarı aydınlık bölgeden geçer.

15 Şubat’ta Ay ve Jüpiter birbirine yakın görünecek. Her iki gökcismi güneşin doğuşundan birkaç saat önce ufkun üzerinde en yüksek noktaya ulaşacağından bu saatler gözlem için en uygun zamanlar. Bu tarihte Ay ve Jüpiter ile birlikte Başak Takımyıldızı’nın en parlak üyesi Spika’yı da gözlemleyebilirsiniz.

17 Şubat, Venüs gözlemi için en uygun zaman. En yüksek parlaklığa ulaştığı bu tarihte Venüs, güneşin batışından sonra yaklaşık üç saat boyunca güneybatı ufkunun üzerinde gözlemlenebilir.

19 Şubat’ta Ay, Dünya etrafındaki yörünge hareketi sırasında gezegenimize en uzak konumda -yeröte- olacak. Bu sırada iki gökcismi arasındaki mesafe 404.400 km.

21 Şubat’ta Ay ve Satürn yakın görünümde.

NASA, ESA, and L. Lamy (Observatory of Paris, CNRS, CNES) Hubble Uzay Teleskobu tarafından Kasım 2011’de çekilen bu görüntüde Uranüs’te oluşan auroralar görülüyor.

27 Şubat’ta Mars ve Uranüs gökyüzünde birbirine yakın görünecek. Bu tarihte her iki gökcismi, gök küresi üzerinde aynı boylamda bulunacak. Gözlem için hayli uygun olan bu tarihte Uranüs, batı ufkunun üzerinde bir dürbün ya da basit bir teleskop kullanılarak görülebilir.