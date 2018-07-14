Sürücüsüz kamyon T-log tanıtıldı

Einride, ilginç araçların sergilendiği Goodwood Festivali’nde sürücüsüz kamyonu T-log’u tanıttı. Daha önce T-Pod model aracını tanıtan şirket, T-log ile çalışmalarını bir adım öteye taşımış gibi görünüyor.

Elektrikli ve otonom özellikteki kamyon, Nvidia Drive otonom sürüş teknolojisini kullanıyor ve tasarım itibariyle de sürücü için herhangi biir alana sahip değil. Tamamen otonom sürüşe odaklanılan kamyon, 200 kWh kapasiteli bataryaya sahip ve tam dolum ile 200 km kadar yol gidebiliyor.

Azami hızı 85 km/s olan T-log, 26 ton yük taşıyabiliyor. Ayrıca kamyonun otonom sürüş teknolojisi, kilometrelerce uzaktan müdahale edilebiliyor. Bu sayede rota ve yön belirleme gibi ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

Sürücüsüz kamyonun seri üretim tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

(Tech Inside)