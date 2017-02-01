Survivor heyecanı özel sürprizlerle ikiye katlanıyor

TÜRK Telekom, TV8 ile O Ses Türkiye yarışması özelinde başlattığı işbirliğini Survivor yarışmasına da taşıdı. Türk Telekom’un iletişim sponsorluğu ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Survivor heyecanı, Türk Telekom müşterileri için yeni ayrıcalıkların kapısını açacak. Survivor tutkunlarına özel Survivor Tarifesi, Survivor’ın en sevilen yarışmalarından 4’ün 1’i oyununu mobil ortama taşıyan ‘Survivor Arena’ mobil uygulaması ve bu yıl ilk kez hayata geçirilecek ‘Survivor Mağaza’, yarışma heyecanını iki kat fazla yaşatacak. Türk Telekom ile birlikte bu yıl ilk kez hayata geçirilen ‘Survivor Mağaza’ ile Türk Telekom Survivor Tarifesi müşterileri, Apple Store ve Google Play Store’dan cep telefonlarına Survivor Arena mobil uygulamasını indirebilecekler.

İMZALI TİŞÖRT

Bu uygulama üzerinden oynayacakları 4’ün 1’i oyunu ile kazandıkları puanlar sayesinde aynı uygulamada bulunan Survivor Mağaza’da hiçbir yerde bulamayacakları özel ödülleri kazanabilecekler. Survivor tarifesindeki müşteriler, oyunda kazandıkları puanlarla Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor Adası’na gitme, Survivor Birleşme Partisi’ne katılma, Kıbrıs’taki büyük finalde VIP konuk olarak katılma gibi büyük ödüllerin sahibi olabilecekler. Diğer ödüller arasında, efsane Survivor yarışmacıları ile tanışma ve yemek yeme, Survivor Panorama programına yarışmacılar ile birlikte konuşmacı olarak konuk olma gibi fırsatlar da bulunuyor. İmzalı yarışmacı tişörtleri ve fotoğrafları, bireysel sembol ödülleri gibi Survivor ruhunu yaşatan sembolik ödüller de yine Türk Telekom Survivor Tarifesi müşterilerini bekliyor. Türk Telekom, müşterilerinin yanı sıra bu yılki yarışmacılar için de Türk Telekom ayrıcalığını sonuna kadar yaşatacak. Yarışmacılar, özel olarak hazırlanan Türk Telekom İletişim Noktasında keyifli vakit geçirmenin yanı sıra hayranları, aileleri ve sevdikleri ile hasret giderecek. Onlardan gelen mektuplar, mesajlar, fotoğraflar ve videolar ile özlem giderecek olan yarışmacılar Wirofon uygulaması sevdikleri ile mesajlaşıp, sesli ve görüntülü görüşmenin keyfini çıkaracaklar.

ÜCRETSİZ 5 OY HAKKI

Türk Telekom’lulara ayda 5 ücretsiz oy kullanma ve hiçbir yerde olmayan çok özel Survivor yarışması görüntüleri gibi özel içeriklere erişme hakkı sunacak Survivor tarifeleri şöyle:

Türk Telekom Mobil müşterileri için, ayda 35 TL’ye her yöne 1.000 dakika ve 1.000 SMS, 5 GB internet

Türk Telekom Selfy müşterileri için, ayda 32 TL’ye her yöne 1.000 dakika ve 1.000 SMS, 4 GB internet

Türk Telekom Prime müşterileri için, ayda 55 TL’ye her yöne 1.000 dakika ve 1.000 SMS, 8 GB internet