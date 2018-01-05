Suudi Arabistan, Fransa'dan üç adet hücumbot alıyor

Teslim edilecek gemiler, şirketin Combattante FS56 hücumbotunu temel alıyor. Şirketin spesifikasyonlarına göre, 56 metre uzunluğa sahip platformlar, 38 knot'a kadar hızlara ulaşabiliyor. La Tribune haberine göre gemiler, MBDA'nın Simbad-RC kısa menzilli hava savunma sistemi ile silahlandırılacak ancak sistemlerin tedarikine ilişkin sözleşme henüz imzalanmadı.

C4Defence'da yer alan habere göre bu üç platform, 2014 yılında Suudi Arabistan ile Fransız askeri ihracat birimi ODAS'ın Lübnan adına imzaladığı üç taraflı Donas sözleşmesi kapsamında Lübnan Donanması kullanımı için tedarik edilecekti. Beyrut ile yaşanan anlaşmazlık sonrasında Riyad, şimdi 'Suudi-Fransız Askeri Sözleşmesi' (Saudi-French Military Contract/SFMC) adını alan kontrat kapsamında tedarik edilen platformları Suudi ordusu hizmetine almaya karar verdi.