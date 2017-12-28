TAI Teknopark İstanbul merkezini açtı

Şirketin öncelikli projelerinin istenilen zamanda geliştirilmesinin hedeflendiği merkezde, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun personeller çalışacak. Bu yeni merkez ile TAI'nin AR-GE ve inovasyon çalışmalarına ve devam eden projelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

2.600 metrekarelik alanda faaliyete geçen Teknopark İstanbul TAI merkezinin açılışına, TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Oğuz Borat, TAI Genel Müdürü Doç.Dr.Temel Kotil ve Teknopark İstanbul Müdürü Kemal Fidanboylu katıldı.

Teknopark bünyesinde bulunan mühendislerle AR-GE ve inovasyon alanında faaliyetlerini artırmak isteyen TAI, gerçekleştirdiği istihdamla Türkiye’nin önemli üniversitelerinden mezun olan mühendislerden dinamik bir kadro oluşturdu. Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi üniversitelerden oluşan kadronun, büyük çoğunluğu tasarım mühendislerinden oluşuyor.