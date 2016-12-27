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TAI Hürkuş-B´lerin gövde üretimini tamamladı

Türk Hava Kuvvetleri tarafından pilotaj eğitiminde kullanılacak Hürkuş-B uçağının ilk ikisinin gövde imalatı tamamlandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından tasarlanan yerli eğitim uçağı Hürkuş'un ilk seri üretimi yapılacak modeli olan 'B', ilk uçuşunu 2017 içinde gerçekleştirecek.

  • DHA
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TAI ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) arasında 26 Aralık 2013 tarihindeki anlaşmaya göre, toplam 15 adetlik Hürkuş-B tipi uçak siparişi verilmişti. Plana göre 15'i kesin olan  alım anlaşmasında ayrıca 40 adetlik de kesin siparişe çevrilebilir (opsiyon) alım yer alıyor.
 
İlk geliştirilen Hürkuş-A modelinden farklı olarak B modeli, Hava Kuvvetleri'nde pilotaj eğitiminde kullanılacak. Uçak, İzmir Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapacak. Bu uçağın kokpitindeki tüm avionik sistemler, Aselsan tarafından geliştirilecek.
 
Teslimat 2018'de başlayacak
 
Yapılan anlaşmaya göre TAI test uçuşlarını tamamladıktan sonra ilk uçağın 2018 sonunda teslimatı planlanıyor. Hedef 2019'a kadar tüm Hürkuş-B'lerin Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi. Hürkuş-B ile eğitim standartları yukarı çekilirken pilot adaylarına HUD olarak adlandırılan Baş üstü Ekran Sistemi ile uçuş verilerinin takibi gibi sistemlere de alıştırılması hedefleniyor.
 
Aselsan'dan özel sistemler
 
Pilot adayları, gelecekte görev yapacakları savaş uçaklarının kokpitlerine Hürkuş-B'de görecek. Yüksek performanslı pervaneli uçak olmasına rağmen Aselsan tarafından gelitirilen sistemler uçağın kokpitinde yer alacak. Aselsan ayrıca Merkez Kontrol Bilgisayarı gibi sistemlerin tasarım ve geliştirme konusunda da tecrübe kazanacak. Bu alt yapı, TF-X olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak Projesi'nde de kullanılacak.

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Ali aksoy27.12.2016 13:13
Eu ,nedir allahaskina almanyanin 26 köpegi ,üzrinde biraz et bulunan bu kemiklerle beslenenler,afiyet olsun!
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