TAI ile YTÜ Teknopark AŞ arasında iş birliği protokolü

TAI'den yapılan açıklamaya göre, şirketin, YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Teknopark AŞ ile imzaladığı protokolle, savunma sanayisi ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte insan yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin tesisi için ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, yeni teknolojiler geliştirilmesi, TAI Teknoloji Yol Haritası'nda yer alan konularında bilgi birikimi oluşturulması ve yetkinlik sağlanması için üniversiteyle Ar-Ge çalışmaları yürütülecek.

YTÜ'nün lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının da sanayinin ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesi sağlanacak.