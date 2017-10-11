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TAI ile YTÜ Teknopark AŞ arasında iş birliği protokolü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark AŞ arasında savunma sanayisinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş birliği protokolü imza edildi.

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TAI'den yapılan açıklamaya göre, şirketin, YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Teknopark AŞ ile imzaladığı protokolle, savunma sanayisi ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte insan yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin tesisi için ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.
 
Ayrıca, yeni teknolojiler geliştirilmesi, TAI Teknoloji Yol Haritası'nda yer alan konularında bilgi birikimi oluşturulması ve yetkinlik sağlanması için üniversiteyle Ar-Ge çalışmaları yürütülecek.
 
YTÜ'nün lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının da sanayinin ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesi sağlanacak.

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