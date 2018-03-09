TAI ve Sarsılmaz helikopterler için top geliştirecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, taarruz helikopterlerinde kullanılacak top sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanması amacıyla ortak şirket kuracak.

TAI ve Sarsılmaz, "askeri silah ve bunların parçalarının imalatı"na yönelik ortak girişim için Rekabet Kurumuna başvuruda bulundu.

Başvuru kapsamında, TAI ve Sarsılmaz, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere, taarruz helikopterlerinde kullanılacak top sistemlerinin geliştirilmesi, tasarımı, üretimi, lojistik desteği, pazarlanması ve ihracatını temin etmek üzere ortak girişim şirketi oluşturmayı amaçlıyor.

TAI halen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin üretimini gerçekleştiriyor. Türk savunma sanayisinin öncelikli hedefleri arasında ATAK helikopterleri için yerli motor geliştirilmesi ve 20 mm top sisteminin yerlileştirilmesi de bulunuyordu.