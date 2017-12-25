Çin, Tayvan gerilimi tırmanıyor

Tayvan merkezli Up Media gazetesine göre Tayvan, Taypei Hsiung Feng IIE (HF-2E) sesaltı seyir füzesini 2020 yılına hazırlıyor. Bin km menzile sahip füze Çin'in içlerine kadar ulaşabilecek.

Tayvan, Çin ve ABD gerilimi tırmanıyor

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladığı 68 sayfalık ulusal güvenlik stratejisi belgesinde Pekin'in 'tek Çin'e bağlı addettiği Tayvan'la 'güçlü ilişkilerin korunması', Tayvan'ın 'meşru savunma ihtiyaçlarının karşılanması' teyit ediliyor.

Ayrıca Trump'ın, Tayvan'da geçen yıl devlet başkanı seçilen ve 'tek Çin, iki yönetim' politikasını desteklemeyi reddeden Tsai Ing-wen ile telefonda görüşmesi de dikkat çekmişti. Zira 1979 yılından beri ilk kez bir ABD Başkanı Tayvan lideriyle doğrudan telefon görüşmesi yapıyordu. Trump'ın geçen ay Amerikan donanması gemilerinin Tayvan'ı ziyaretine izin veren bir yasa imzalaması da Çin devlet medyasında diplomatlara dayandırılarak ''Bunun olduğu gün anavatan yavru vatana saldırır'' yorumlarının yayımlanmasına yol açtı.

Pekin'den Trump'a yanıt: Çin'in yükselişini artık kabul edin

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayıp Rusya ve Çin'i 'ABD değerlerine meydan okuyan rakipler' olarak tanımlamasına Pekin yanıt verdi: Artık Çin'in yükselişini kabullenin.

Çin'in Washington Büyükelçiliği de ABD yönetimine eskimiş düşünce biçimlerini ıskartaya çıkarma çağrısı yaparken şunları söyledi: ''Kendi ulusal çıkarlarınızı başka ülkelerin çıkarlarından ve uluslararası topluluğun ortak çıkarlarından üstün tutmanız bencilliktir. Bu ABD'yi izolasyonizme götürür. Çin tarafı ABD dahil dünyanın tüm ülkeleriyle karşılıklı saygı temelinde barışçı biçimde birlikte yaşama istiyor. ABD de Çin'in gelişmesini, kalkınmasını kabul edip kendini buna uyarlamalı.''

'ABD'nin Çin'i dizginlemesi imkansız'

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından The Global Times, belgenin Washington'ın 'Çin'in yükselişini bir gerçeklik olarak kabul etmekteki isteksizliğini' yansıttığını belirtip ''Çin'in devasa boyutu ve gücü düşünüldüğünde ABD'nin Çin'i dizginlemesi imkansızdır. Washington'ın endişeninin temelinde yatan sebep, Çin'in büyümeye, nüfuzunu yaymaya her halükarda devam etmesidir'' dedi.

Tayvan'ın ABD'den hayalet uçak talebi

Tayvan yetkilileri, Çin tehdidinin arttığını savunarak hava kuvvetlerini gözden geçirme ve yenileme kararı aldıklarını, ABD'den hayalet uçak satın almak istediklerini açıkladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri, "artan Çin tehdidine" karşı F-16 savaş uçaklarını geliştireceklerini ve ABD'den son model hayalet uçak satın almak istediklerini belirtmişti.

Tayvan Güvenlik raporunda "Çin tehdidi" vurgusu

Diğer yandan Tayvan, genel güvenlik durumuna ilişkin dün açıkladığı bir raporda Çin tehdidine dikkati çekmiş, adanın askeri ve savunma kapasitesinin geliştirileceğini duyurmuştu.

Tayvan, savunma harcamasını bu yıl yüzde 1 artırarak 11,4 milyar dolara çıkarmıştı. Çin ise bu yılın savunma bütçesinde yüzde 7 artış yapılacağını belirterek 152 milyar dolar ayıracağını açıklamıştı.

Raporda, Tayvan'ın "Çin tehdidi" vurgusu dikkati çekerken, gelecek yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3'ünü savunmaya ayıracağı ve bunun 1999'dan bu yana savunmaya ayrılan en yüksek oran olduğu duyuruldu.

Tayvan'ın hem havadan hem denizden tehdit altında olduğu savunulan raporda, Çin'in "adaya doğrulttuğu füzelerin tehdit algısını artırdığı" kaydedildi. Tayvan ile Çin arasında bir çatışma olması durumunda, Çin'in ilk hedefinin "çeşitli askeri yollar kullanarak" Tayvan'ı kuşatma altına almak olacağı iddia edildi.

ABD'nin bölgede nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin belirsizlik, Japonya'nın artan askeri kapasitesi ve Güney Çin Denizi'nde olası bir kriz, raporda ele alınan diğer konular arasında yer aldı.

Tayvan'a silah satan ABD'nin 1979 yılında imzalanan bir kanun uyarınca adayı koruma yükümlülüğü bulunuyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Tayvan'ı sadece 22 ülke tanıyor.

Çin'den Tayvan'daki tutuklamalara sert tepki

Tayvan'da, Pekin yanlısı bir siyasi partinin üyelerinin casuslukla suçlanarak tutuklanmasına, Çin sert tepki gösterdi. Tayvan'ın anakarayla birleşmesi gerektiğini savunan Yeni Parti üyesi dört kişi ile birlikte önemli bir medya figürü olan Wang Ping-chung, geçtiğimiz Salı günü polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Çin'de Tayvanlı bilişim suçlularına hapis

Yine geçtiğimiz hafta, Başkent Pekin İkinci Orta Halk Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Çin'e iade ettiği 44'ü Tayvanlı, 85 bilişim suçlusu, 9 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırmıştı.