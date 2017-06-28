TCG Alemdar ilk görevine çıktı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 12-15 Haziran 2017 tarihleri arasında Aksaz/Marmaris’te düzenlenen Denizaltıdan Personel Kurtarma Tatbikatı’na TCG Alemdar’ın yanı sıra 1 fırkateyn, 1 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 1 deniz karakol uçağı ve 1 deniz helikopteri de katıldı.

Tatbikat kapsamında, kendi imkanlarıyla yüzeye çıkan kazazedelerin kurtarılması için Sualtı Taarruz (SAT) Komandoları ve doktorlar bir deniz karakol uçağıyla bölgeye gönderildi. Komandolar ve doktorlardan oluşan Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timleri uçaktan denize atladı. Kurtarılan denizaltı mürettebatı botlara alınırken, derinlerde yattığı düşünülen denizaltıya ulaşmak için ADS (Atmosferik Dalış Sistemi) kullanıldı.

TCG Alemdar’dan indirilen ADS ile denizaltıya ilaç, yiyecek ve onarım yedek parçaları bulunan Acil Yaşam Destek Paketleri götürüldü. Denizaltının içindeki yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve temiz havanın verilmesi içinde başka bir sistem kullanıldı. Kurtarma Çanı Sistemi ile yüzeye getirilen mürettebatın tedavileri yine TCG Alemdar’daki tam donanımlı hastanede yapıldı.

TCG Alemdar’ın NATO’nun uluslararası tatbikatlarından olan ve Eylül ayında Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde Marmaris açıklarında yapılması planlanan Dynamic Monarch-17’de (Denizaltıdan Personel Kurtarma Tatbikatı) görev alacak.

Alemdar (A-582), sahip olacağı Milli ve NATO derin su kurtarma araçları ile denizaltının kaza yapması veya arıza nedeniyle su yüzeyine çıkamaması durumunda denizaltının yaşam desteğinin sağlanması, azami 72 saat içinde ve 600 metre derinliğe kadar denizaltıdan personel kurtarma, yara alan, kaza/arıza yapan gemilerin kurtarılması, su altı onarım ve enkaz çıkarma gibi su altı çalışmaları gibi görevleri gerçekleştirebiliyor.

Ana Boyutlar

Tam Boy: 90.80 m

Kaideler Arası Boy: 85.35 m

Genişlik: 19.00 m

Derinlik: 7.80 m

Su Çekimi (Draft): 4.45 m

Deplasman: 4200 t