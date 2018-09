Teknofest İstanbul tanıtım toplantısı Baykar Milli İHA AR-GE ve Üretim Tesislerinde gerçekleştirildi

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumun genelinde farkındalık oluşturmak, bu alanda çalışan gençleri desteklemek, çocukları ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi hedeflerinde önemli rol oynayan kuruluşların paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerini 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda karşılayacak.



Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda millî ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinin, etik, ahlaki değerlere bağlı kalınarak dünyanın en iyisinin yapabileceğinin altını çizen T3 VAKFI Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar; “Bugün kullandığımız her türlü teknoloji aslında öncelikli olarak savunma sanayi şirketlerinin geliştirmiş olduğu, daha sonra ticarileşerek toplumun kullanımına sunulan teknolojilerdir. Bu bağlamda savunma sanayi teknolojileri ülkelerin gelişmişlik seviyelerine doğrudan etki etmektedir.



Türkiye, İnsansız Hava Araçları üretiminde kısa sürede ciddi mesafe kat edip, teknolojiyi üreten sayılı ülkeler arasına girmeyi başararak, yazılımı, donanımı ve tasarımı dahil olmak üzere %93’ü yerli olan katma değeri çok yüksek bir teknoloji üreten ülke durumuna gelmiştir.



Katma değeri yüksek teknolojilerin daha hızlı gelişebilmesi ve toplumda özellikle gençler arasında teknolojiye olan farkındalığı arttırmak için Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’i düzenliyoruz. T3 Vakfı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte DENEYAP Atölyeleri’nde vakıf gönüllülerimizden oluşan bir ekiple gençlerin önünü açmak ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için gönüllü bir ruh ve inançla çalışıyoruz. Vakıf gönüllülerimiz ve bursiyerlerimiz ile 1450 orta okul ve lise öğrencimize 3 yıl süren eğitimler vererek teknolojik çalışmaları için imkan sağlıyoruz. İmkânı olmayan genç yeteneklerimize robotik ve kodlama eğitimleri başta olmak üzere teknolojik pek çok eğitimi eğlenceli metotlarda, gönüllü eğitmenlerimiz eşliğinde veriyoruz. Geleceğin teknolojilerini üretecek çocuklarımızı çekirdekten yetiştirmiş oluyoruz. Teknofest’e destek veren paydaşlarımızla birlikte şimdiye kadar proje geliştiren takımlara yaklaşık 2 milyon TL’lik malzeme desteği sağladık. 20-23 Eylül tarihleri arasında da TEKNOFEST’te yarışarak dereceye giren takımlara toplamda da 2 milyon TL’lik ödül verileceğini belirtmek isterim.



Bugün kendi geliştirdikleri roketi 2000 metreye fırlatan gençlerimiz, ileride ülkemizi millî teknoloji hamlesi ile birlikte uzayda hakettiği yere oturtacaklar. T3 Vakfı olarak ülkemizin hedeflerine ulaşması için gençlere çağrımız her zaman söylediğimiz gibi hayal et, araştır, geliştir ve üret. ” açıklamasında bulundu.



12 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışmaları



Festival kapsamında, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Roket, otonom sistemler, yapay zeka, İHA dahil olmak üzere 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri destekleniyor. Her bir yarışmanın, yarışma ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren paydaşı bulunuyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen yarışmaların destekçileri arasında, Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan Aselsan, Baykar, BMC, Havelsan, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, Tübitak ve Türksat yer alıyor. Teknofest İstanbul’da birbirinden renkli, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan ziyaretçiye keyifli deneyimler sunacak etkinlikler düzenleniyor.



Solo Türk ve Türk Yıldızları Nefes Kesen Gösterilere İmza Atacak



Milli gururumuz Solo Türk ve Türk Yıldızları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacaklar. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergileniyor olacak. Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin deneyimleyebileceği rüzgâr tüneli ve planetaryum yer alacak. Ziyaretçi deneyimi kapsamında, teknoloji şirketleri standlarında özel teknolojik ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sunuyor ve deneyimletiyor olacaklar. Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D printerlar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalin düzenleneceği dört gün boyunca ziyaretçiler için her akşam bir konser verilecek.



World Drone Cup



TEKNOFEST, dünyanın en hızlılarının yarışacağı World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) ev sahipliği yapacak. World Drone Cup organizasyonuna 25 ülkeden toplam 64 sporcu katılacak. Dünyada ilk defa en fazla ülkenin katıldığı yarışma rekorunu kıracak olan WDC, 250km hıza ulaşabilen drone’lar ile dünyanın en iyisini İstanbul ev sahipliğinde belirleyecek.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Drone Yarışçıları Spor Kulübü organizasyonunda meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelar ile mücadele edecekler. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı World Drone Cup’a Çin, Japonya, Brezilya, Amerika dahil toplam 25 ülkeden 64 sporcu katılacak.



Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi



Türkiye’nin startup/teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir adım olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını biraraya getiriyor. Take-Off, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu desteğiyle düzenleniyor.



Beş farklı alanda başvuruların kabul edildiği Take-Off kapsamında, katılmaya hak kazanan teknoloji girişimleri, kendi kategorilerinde yer alan diğer girişimlerle yarışacak. Enerji ve Çevre Teknolojileri; Sağlık; Lojistik, Uzay Teknolojileri ve Savunma; Eğitim Teknolojileri ve Tarım ve Gıda Teknolojileri alanlarında her kategoride 40 girişim olmak üzere toplam 200 girişim yarışacak.



En başarılı 15 yabancı girişim 1 yıl boyunca İstanbul’da ücretsiz ofis desteğinin; en başarılı 10 Türk girişim ise 1 hafta boyunca Silikon Vadisi’nde StarCamp eğitimi ödülünün sahibi olacak.



HackIstanbul 2018



TEKNOFEST kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2018 CTF ile Türkiye dünya çapında olağanüstü bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü hackerların da aralarında bulunduğu 2000’e yakın katılımcı büyük bir mücadelenin parçası olacak. Siber güvenlik alanında en büyük otorite olarak kabul edilen APWG, ISSA ve ISACA’nın yönetim kurulu başkanlarının ana konuşmacı olarak katılacağı bu büyük mücadeleyi yerinde izlemek üzere Avrupa Birliği Siber Güvenlik Konseyi ECSO da TEKNOFEST’te yer alacak.



HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) yarışması, dünya çapında yüzlerce ülkeden binlerce hackerı yeteneklerini sergilemek üzere bir araya getirecek. Yarışmacılar, uzmanların rehberliğinde, özel olarak oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm becerilerini sergileyerek, kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalışacak. Başvuruların 6 Eylül tarihinde kapandığı yarışma 7 Eylül’de ön eleme aşamasını tamamladı. Ön elemede başarılı olan ve 9 Eylül’de CTF meydan okumasına hak kazanan ekipler arasından, 18 saat sürecek zorlu bir etap sonunda başarı sağlayan ilk 10 ekip, 22 Eylül'de TEKNOFEST'te Aselsan’ın geliştirdiği Anti-Drone Savunma Sistemi üzerinde kozlarını paylaşacak.



Bunlara ek olarak THY ana sponsorluğunda düzenlenen seyahat hackatonu ile yarışmacılar 48 saat boyunca kendilerine verilen görev doğrultusunda, çözümler geliştirmeye çalışacak. 22 Eylül Cumartesi günü ise gün boyunca ünlü teknoloji girişimcileri, global teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve bir kozmonotun sahne alacağı seminerler dizisi gerçekleşecek.



Festival, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan kuruluşların destekleriyle düzenleniyor. Teknofest İstanbul'un teknoloji yarışmaları Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT başta olmak üzere pek çok önemli kurumun desteğiyle düzenlenecek.



Festivalin diğer paydaşları arasında AA, BMC, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Demirören Medya, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı, Havelsan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Turkuvaz Medya Grubu, TRT, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Medya ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.



Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.



