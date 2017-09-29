Teknoloji devlerine 'teknoloji' satıyorlar

Gaziantep Teknokent'te 2 mühendis, 3 ay gibi kısa sürede ürettikleri akıllı saati, dünyanın dört bir yanına satıyor.

Mustafa Tülü ve Enes Çaldır, büyük bir firmada baş mühendis olarak çalışırken işten ayrılıp Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere "Argex" adında firma kurdu. Gaziantep Teknokent'e çalışmalarını sürüderen mühendisler, 3 ayda hayata geçirdikleri akıllı saat projesiyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya başladı.

Özellikle çocukların ve gençlerin elektronik ve programlama öğrenmelerini ve bunu geliştirmelerini hedefleyen "watchX" adlı saate en çok ilgiyi dünyaca ünlü teknoloji firmalarının bulunduğu Japonya ve ABD gibi ülkeler gösteriyor.

Firmanın ortaklarından Tülü, Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu, elektrik, elektronik mühendisliği alanında da yüksek lisansının devam ettiğini belirterek, arkadaşı tasarım mühendisi Enes Çaldır ile çalıştıkları iş yerinden ayrılarak "Argex" adlı firmayı kurduklarını söyledi.

İşten ayrıldıktan sonra çalışacakları bir ofisleri olmadığı için her sabah 8'den akşam 17'ye kadar işe gider gibi kafede vakit geçirerek akıllı saat projesinin temellerini attıklarını, 1 ay sonra da "mobil ofislerini" GAÜN kütüphanesine taşıdıklarını ifade eden Tülü, bir süre sonra Gaziantep Teknopark'a başvurduklarını ve Target'in kuluçka merkezinden küçük bir ofis tahsis edildiğini ve çalışmalarını burada sürdürdüklerini vurguladı.

"WatchX" adını verdiklerini ürünün "Arduino" olarak adlandırılan geliştirme kartıyla ve "Scracth" görsel programlama diliyle uyumlu bir akıllı saat olduğunu anlatan Tülü, şunları kaydetti:

Çocukların ve gençlerin elektroniği ve programlamayı deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı olacak bir geliştirme kartı. Bu geliştirme kartının üzerinde bir çok sensör mevcut. İvme ölçerden jireskopa (yön ölçümü veya ayarlamasında kullanılan, açısal dengenin korunması ilkesiyle çalışan bir alet) sıcaklık sensöründen basınç sensörüne kadar ayrıca bir ekran ve batarya mevcut. Bunları ayrı ayrı alıp geliştirme yapmak istediğinizde bu ciddi rakamlara mal oluyor. Ama biz bunların tamamını küçük bir saat formatında kullanıcılara sunuyoruz. Bunun şöyle bir avantajı var: Mevcut geliştirme kartlarıyla, genelde yapılan işlem masada kalıyor. Burada hedeflediğimiz şey çocukların, gençlerin bu watchx'i kullanarak yaptıkları şeyleri günlük hayatta deneyimlemeleri. Bu deneyimlemeler sonucunda yaşadığı problemleri iyileştirerek kendilerini bu alanda daha yetkin kılmaları.

Görsel üç boyutlu tasarım

Tülü, ürünün bir kasasının olmadığını, elektronik kart üzerine bir kayış bağlayarak saat olarak kullanabildiklerini dile getirerek asıl amaçlarının sadece programlamayı değil aynı zamanda kişilerin görsel üç boyutlu tasarımı da öğrenmeleri ve deneyimlemeleri olduğuna dikkati çekti.

Bununla ilgili olarak Gaziantep'te uluslararası bir firmayla görüştüklerini, bunu Avrupa ve Amerika'daki ayaklarıyla ilişkilendirerek tüm dünyada bir proje haline getirmeyi hedeflediklerine işaret eden Tülü, "Çocukların sadece elektroniği değil, endüstriyel tasarımı da öğrenmeleri için bir araç sunmuş oluyoruz onlara. Bu ürünü bilgisayara, programlamaya ilgisi olan ilk öğretimden itibaren ünivesite çağına kadar her yaştan insan kullanabilir." diye konuştu.

Tülü, "watchX"in okullarda bir eğitim aracı olarak kullanılmasını istediklerini, bununla alakalı elektronik ve robotik malzeme tedarikçisi bir firmanın kendilerine destek olduğunu ve Türkiye distribütörlüğünü üstlendiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: