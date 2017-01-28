Teknoloji devlerini bir araya getiren araştırma

Geçtiğimiz ay yapay zeka ile ilgili ilk araştırma raporunu yayınlayan Apple, bu alandaki faaliyetlerini arttırmaya hazırlanıyor. Amerikalı teknoloji devi, geçtiğimiz yılın eylül ayında kurulan Partnership on AI adlı araştırma grubuna katıldı. Amazon, Facebook, Google, IBM ve Microsoft ortaklığıyla kurulan bu araştırma grubun başlıca amacı; kamuoyunu yapay zekanın getirileri hakkında bilinçlendirmek.

Partnership on AI dün yayınladığı açıklama ile Apple'ın araştırma grubunun altıncı kurucu üyesi olacağını duyurdu. Teknoloji ve internet dünyasına öncülük eden Apple, Microsoft, Google ve Facebook gibi dev firmaları bir araya getiren Partnership on AI; yapay zeka konusunda halkı bilinçlendirmenin yanı sıra yapay zeka alanındaki araştırmaların desteklenmesi, temel etik kurallarının belirlenmesi ve bu konudaki çalışmalarda şeffaflığın sağlanması gibi hususlarda da çalışmalar yürütecek.

Araştırma grubu tarafından yayınlanan açıklamada; Apple'ın Partnership on AI daha resmi olarak duyurulmadan önce grup ile çalışmaya başladığı ve bundan sonra ise tam üye olarak grupta yer alacağı belirtildi. Yayınlanan açıklamada ayrıca grubun yönetim kurulunun da belirlendiği duyuruldu.

Partnership on AI'ın yönetim kurulunda 6 kurucu firmanın birer temsilci üyesi bulunurken, bu temsilcilere çeşitli üniversite ve yapay zeka kuruluşlarından seçilecek 6 üye daha katılacak. Şubat ayında kurulun ilk kez bir araya gelmesinin ardından araştırma grubunun çalışmaları hakkında daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.