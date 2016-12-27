Teknoloji dünyasından 2016'da sonu hüsranla biten yenilikler

Teknoloji dünyası, 2016'da birçok yeniliğe imza atarken bunlardan bazıları, hayal kırıklıkları ve para kaybıyla sonuçlandı.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), "MIT Technology Review" adlı dergisinde yılın en başarısız teknolojik gelişmelerini listeledi.

Otomotivden, bilişime birçok alanda büyük beklentilerle üretilen ancak sonu hüsranla biten yeniliklerin sıralandığı listede Volkswagen, Apple, Samsung ve Facebook gibi firmalar da yer alıyor.

Volkswagen'e pahalıya mal olan yazılım

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın Amerikan egzoz emisyon ölçüm sistemlerini yanıltmak için geliştirdiği yazılım şirkete pahalıya mal oldu.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), yazılımın yüklü olduğu Volkswagen marka dizel araçların çevreyi standartlardan 40 kat daha fazla kirlettiğini açıkladı.

Volkswagen, ABD'deki 475 bin otomobilin değiştirilmesi ve onarılması için 14,7 milyar dolar ödemek zorunda kaldı. Şirket, Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkede de egzoz emisyon testi manipülasyonu yaptığı belirlenen toplam 8,5 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı.

Samsung'un "patlayan" akıllı telefonu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Note serisi akıllı telefonunun son üyesi "Galaxy Note 7"deki batarya sorunu nedeniyle zor bir yıl geçirdi.

Bataryalarındaki aşırı ısınma nedeniyle şarj olurken akıllı telefonları alev alan tüketicilerin şikayetleri üzerine Samsung, Note 7 sahiplerine cihazlarını derhal kapatıp iade etme çağrısında bulundu.

Samsung, geri çağrılarak yenilenen cihazların da yangın riski taşıdığının belirlenmesi üzerine Note 7 üretimini tamamen durdurdu ve satılan 2,5 milyon cihazı geri çağırdı.

Akıllı saatler 2016'da bekleneni vermedi

Merkezi ABD'de bulunan market araştırmaları şirketi International Data Corporation, teknoloji şirketi Apple'ın akıllı saati Apple Watch'ın 2016 satışının beklenenin çok altında olduğunu açıkladı.

2016'da akıllı saat piyasasında hüsrana uğrayan tek marka Apple değildi. Motorola, Moto 360 akıllı saatlerinin dağıtımını talep olmadığı için askıya alırken Pebble da akıllı saatlerinin üretimini, tanıtımını ve satışını durdurdu.

Facebook'un başı yalan haberlerle belaya girdi

Dünya çapında 1,7 milyar kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Facebook'un içerik akışında hızla yayılan yalan haberler, şirketi zora soktu.

Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann, söz konusu yalan haberlerle ilgili, "Facebook, yalan olduğu kanıtlanmış haberleri hızlı bir şekilde silme veya düzeltme konusunda sorumlu tutulmalı." ifadelerini kullandı.

Üst yönetici Mark Zuckerberg ise Facebook'un bir basın kuruluşu olmadığını ve kullanıcıların paylaşımlarının devlet başkanlığı seçimi gibi önemli olayları etkilediği fikrinin son derece gülünç olduğunu belirterek şirketini savundu.

Microsoft'un robotu Tay kötü arkadaş kurbanı oldu

Microsoft, insanlarla ilişki kurmak üzere tasarlanan ve "Tay" adı verilen yapay zeka projesini mart ayında kamuoyuna tanıttı.

Şirket, genç bir kadından esinlenilerek tasarlanan Tay robotuna insanlarla iletişim kurması için Twitter'da hesap açtı.

Ancak işler şirketin istediği gibi gitmedi. 18-24 yaşlarındaki gençlerle sohbet etmesi ve onlardan yeni bilgiler edinmesi planlanan robotun insanlardan tek öğrendiği argo kelimeler oldu.

Microsoft, hesabında insanlardan öğrendiği argo kelimeler, cinsiyetçi söylemler ve ahlak dışı konularda paylaşımlar yapan Tay'a müdahale etti. Robotun Twitter hesabı 24 saat sonra kapatıldı.

Microsoft Research Başkanı Peter Lee, yaşadıkları düş kırıklığını "Tay'ın attığı aşağılayıcı ve kırıcı tweetlerden dolayı özür dileriz, Tay şu anda çevrimdışı." ifadeleriyle dile getirdi.

San Franciscolu firmanın zeka geliştirme oyunları hüsrana uğrattı

Merkezi San Francisco'da bulunan Lumos Labs firmasının "okulda başarı" ve "bunamaya çözüm" iddialarıyla piyasaya sürdüğü online zeka oyunları ve hafıza testleri, para cezasıyla sonuçlandı.

Piyasadaki zeka oyunlarını denetleyen uzmanlar, "Lumosity" adlı oyunun beyni geliştirmeye yönelik hiçbir etkisi olmadığını ortaya çıkardı.

Federal Ticaret Komisyonu, reklamlarıyla yaşlılığa bağlı bilişsel zayıflama yaşayan kişilerin duygularını sömürdüğüne hükmettiği şirkete 2 milyon dolar para cezası verdi.

Işık saçan bitki umutları söndü

ABD menşeli kar amacı gütmeyen bağış şirketi Kickstarter, başlattığı "ışık saçan bitki" projesi kısa sürede 500 bin dolar bağış topladı.

Ancak projenin hayata geçirilmesi neredeyse imkansızdı ve kısa sürede "tutulmamış sözlerin" bir simgesi haline geldi.

Tıp alanındaki düş kırıklıkları

İlk genetik tedavi ilacı olarak Avrupa'da kabul gören ve 1 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkan "Glybera" dünyanın en pahalı ilacı oldu. Ancak ilaç, hem fiyatı hem de etkisi hakkındaki endişeler nedeniyle alıcı bulamadı. DNA ikamesi alanında bir devrim olması beklenen ilaç, büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Geçen yıl tıp alanında yaşanan bir diğer hayal kırıklığı da ABD'de yaygınlaşan kök hücre klinikleriydi. ABD'de faaliyet gösteren 351 klinik, insanlara spor yaralanmalarından alzaymıra kadar birçok hastalığı kök hücreyle tedavi etmeyi vadediyor. Ancak bu kliniklerin kar amaçlı insan deneyleri yaptığını dile getiren uzmanlar, hastalara FDA tarafından onaylanmayan hiçbir kliniğe gitmeme çağrısında bulunuyor.