Tesla'nın ne zaman Türkiye pazarına gireceği geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Şirketin CEO'su Elon Musk "Tesla Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusunu yanıtlamıştı.

Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi. Amerikalı milyarder, paylaşımında, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'dan ilk somut Türkiye hamlesi geldi. Tesla Türkiye için ilk iş ilanını yayınladı.

Tesla Türkiye için, servis yöneticisi pozisyonunda iş başvurusu almaya başladı. İşe alınacak olan kişinin çalışacağı kent ise İstanbul olacak.

(Ntv)